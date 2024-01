Altenburg. Die Stadt Altenburg stößt mit ihrem neuen Angebot in eine Marktlücke und könnte damit sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Die Stadt Altenburg stößt mit den jetzt möglichen Tierbestattungen auf dem städtischen Friedhof im Grüntaler Weg in eine echte Marktlücke. Seit dem Aus des Tierfriedhofes in Waltersdorf Ende 2022 müssen Herrchen und Frauchen zum Teil lange Wege auf sich nehmen, wollen sie ihre Lieblinge in würdiger Form zur letzten Ruhe betten.