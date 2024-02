Altenburg. Alles was in Altenburg zur Zeit wichtig ist: Hallenbadöffnungszeiten, Veranstaltungen und die Bürgermeistersprechstunde.

Altenburgs Oberbürgermeister mit digitaler Sprechstunde heute Abend

Altenburg. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) lädt wieder zu Sprechstunden ein. Die digitale Bürgersprechstunde heute um 20 Uhr und wird wie gewohnt auf der städtischen Facebook-Seite:

www.facebook.com/StadtAltenburg übertragen. Auch ohne Account können Interessierte die Übertragung auf der Homepage der Stadt (www.stadt-altenburg.de) sehen, jedoch keine Fragen stellen.

Die analoge, also herkömmliche Sprechstunde, findet am Donnerstag, 8. Februar um 17.30 Uhr statt. Diese Sprechstunde ist im barrierefrei erreichbaren Beratungsraum (im 1. Obergeschoss) des Verwaltungsgebäudes am Kornmarkt 1 (Eingang Sparkasse). Bürgerinnen und Bürger, die ein komplexes Thema ansprechen möchten, sollten sich telefonisch unter (03447) 594-103 anmelden.

Ferienveranstaltung – „Winterfutter für Vögel“ im Naturkundemuseum Mauritianum

Altenburg. Termine: 13. und 14. Februar jeweils 14 Uhr 16 Uhr

Die Vogelwelt macht keine Winterferien. Ob Buchfink oder Kohlmeise, Spatz oder Buntspecht – alle brauchen Nahrung, auch bei Schnee oder Frost. In der Ferienveranstaltung „Winterfutter für Vögel“ können Kinder ab 5 Jahren im Mauritianum viel über Schnabelformen und Nahrungsvorlieben unserer heimischen Vogelarten erfahren. Und da der Winter noch lang werden kann, wird gemeinsam Vogelfutter zubereitet. Eine Voranmeldung unter info@mauritianum.de oder 03447/5124938 wird erbeten.

Öffnungszeiten des Altenburger Hallenbades während der Winterferien

Montag, 12. Februar: nicht öffentlich

Dienstag, 13. Februar bis Freitag, 16. Februar: 6 Uhr bis 8 Uhr und 9 Uhr bis 22 Uhr

An den Wochenenden ist das Bad wie folgt geöffnet:

Sonnabend: 6 Uhr bis 8 Uhr und Sonntag: 8 Uhr bis 13 Uhr

Letzer Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung des Bades.