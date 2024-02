Altenburg. Wichtige Kranarbeiten, Sperrungen und Abwasserkanal-Check: der Verkehr in Altenburg kann demnächst wieder beeinträchtigt werden.

Kanalinspektion „Auf den Röhren“

Am Dienstag, 13. Februar, wird „Auf den Röhren“ (Hausnummern 1 bis 12) der Abwasserkanal turnusmäßig kontrolliert. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich .Die Zufahrt zum Parkplatz Auf den Röhren ist eingeschränkt möglich.

Sperrung Brückchen

Am Mittwoch, dem 14. Februar, werden Inspektionen am Abwasserkanal am Brückchen durchgeführt. Aufgrund dieser Arbeiten kommt es zur Vollsperrung in diesem Bereich.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Abschnitt der Ebert-Straße am 13. Februar gesperrt

Wegen einer Kranstellung wird am Dienstag, dem 13. Februar, die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 8 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Pohlhofgasse und Lindenaustraße.

Marstallstraße am Dienstag Einbahnstraße

Am Dienstag, dem 13. Februar, werden am Theaterplatz und in der Marstallstraße Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Aus diesem Grund kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz.