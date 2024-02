Altenburger Land. Vereine, Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Gemeinden können sich jetzt bewerben. Wofür und wieso und womit, wird hier erklärt.

„Das Regionalbudget geht in die zweite Runde. Die Regionale Leader-Aktionsgruppe (RAG) Altenburger Land hat sich erneut im Rahmen des Förderprogrammes ‘Regionalbudget’ auf zusätzliche Fördermittel für die Region beworben und startet das nächste Projektauswahlverfahren für Vorhaben zur Stärkung des ländlichen Raumes.“, erklärt Ulrike Wolf von der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH. An diesem Projekt sind sehr viele Partner beteiligt und es werden viele Richtlinien erwähnt, und sie alle haben ihre Abkürzungen. Doch beschränken wir uns auf das Wesentliche und Konkrete: Ab sofort und bis spätestens zum 5. April können sich Vereine, Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Gemeinden um Fördergelder bewerben. Es können Projektideen bei der RAG eingereicht werden, die einen Kostenumfang von 2500 Euro bis zu maximal 20.000 Euro haben können. Die Zuwendung, welche die RAG gewähren kann, beläuft sich auf 80 Prozent der eingereichten Summe – also 2000 Euro bis 16.000 Euro pro Projekt. Der Fördersatz liegt bei 80 Prozent. 20 Prozent der Summe müssen die Antragsteller allerdings selber aufbringen. Insgesamt stehen fürs Altenburger Land 200.000 Euro zur Verfügung.

Die RAG beantragt als Erstempfänger eine 90-prozentige Förderung beim Land. Den Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent bekommt die RAG dankenswerter Weise vom Landkreis finanziert.

Gefördert werden Projekte und Vorhaben, die den Zielen entsprechen, die zusammen mit der Öffentlichkeit 2022 in Workshops erarbeitet und in der Regionalen Entwicklungsstrategie Altenburger Land zusammengefasst wurden.

Zu abstrakt? Es geht um Themen wie Naherholung, Tourismus, Kultur, attraktive Wohnorte, Spielplätze, Kindergärten, Klima- und Umweltschutz aber zum Beispiel unter dem Punkt „Förderung regionaler Wertschöpfung“ auch um Unternehmen und Direktvermarkter, die sich für die Region stark machen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Alles immer noch zu abstrakt? Ulrike Wolf hat ganz konkrete Beispiele: „Im letzten Jahr, als wir diese Fördergelder erstmals vergeben konnten, wurde zum Beispiel in Ponitz eine Fahrradabstellanlage inklusive E-Ladestation auf dem Schlosshof finanziert und – als zweites Projekt – ein mit Kindern entwickelter Info-Punkt im Park. Im Altenburger Ratskeller wurde eine Kaffeerösterei mit den Fördermitteln angeschafft. Aber es wurden auch drei verschiedene Film-Projekte unterstützt“, zählt sie unter anderem auf.

Einen großen Unterschied wird es zur Förderrunde im letzten Jahr geben. Damals war relativ wenig Zeit. Die Antragsteller mussten bei ihrer Bewerbung die kompletten Bewerbungsunterlagen mit allen Anlagen einreichen. „Das hat einige überfordert. Deshalb ist es uns wichtig, dass im Vergleich zum Vorjahr die Antragstellung einfacher und niedrigschwelliger erfolgen kann, damit möglichst jeder die Möglichkeit nutzen kann, seine Projektidee bei der RAG einzureichen, ohne viel Bürokratie am Anfang“, sagt Ulrike Wolf.

Bis zum 5. April können Antragsteller sogenannte Projektskizzen mit einer Projektbeschreibung und einer Auflistung der veranschlagten Projektkosten einreichen. Antragsformulare hierfür finden sich auf der Website der RAG. Bis zum 15. Mai haben die Antragsteller, bei denen das nötig ist, Zeit für die Vervollständigung der Antragsunterlagen. Es wird ein Vertrag mit der RAG abgeschlossen. Dann haben die Antragsteller Zeit bis zum 30. Oktober, um ihr Projekt abschließend umzusetzen und die Verwendungsnachweise einzureichen. Bis zum 30. November prüft die RAG die Projektumsetzungen und zahlt die Zuwendungen aus.

Die RAG Altenburger Land steht allen Interessenten gern als beratende Stelle für Auskünfte rund um die Förderung sowie dem Projektauswahlverfahren zur Verfügung.

Auskunft bei Fragen rund um das Regionalbudget 2024 erhalten Interessierte telefonisch unter: 0365 /8 33 04 18 20 oder per E-Mail an: u.wolf@wfg-ot.de.

Den vollständigen Projektaufruf mit sämtlichen Informationen und allen Anträgen rund um das Förderprogramm Regionalbudget können Interessierte auf der Internetseite der RAG einsehen: www.leader-rag-abg.de