Schmölln. Eine Expertin aus dem Altenburger Land verrät, wie Yoga Blockaden löst und Gelassenheit fördert. Das ist der Weg zu innerer Ruhe.

Wenn man regelmäßig Yoga praktiziert, kann dies dazu führen, dass durch die bestimmte und kontrollierte Atmung und die verschiedenen speziellen Übungen Blockaden im Körper gelöst werden, sowohl physische als auch psychische. Yoga trägt dazu bei, gelassener im Alltag zu werden und kann Angstzustände mildern.

Und Yoga ist nicht gleich Yoga: Es gibt hier die unterschiedlichsten Richtungen und Stile, für jeden passt hier sicher auch ein anderer besser. Um das herauszufinden, kann man die verschiedenen Richtungen einmal ausprobieren und sich beraten lassen, wenn man das möchte. So geht das zum Beispiel bei Angela Kiesewetter-Lorenz, Yoga-Lehrerin in Schmölln. Um das Thema Yoga, für alle, die es nicht kennen, ein wenig besser kennenzulernen, beantwortet sie dieser Zeitung ein paar spannende Fragen:

Seit wann gibt es das Yoga-Studio in Schmölln schon?

2013, also vor über 10 Jahren, habe ich meine ersten Kurse in meinem Yogastudio gegeben, 2017 bin ich in die größeren Räume umgezogen. Vorher hab ich ab Herbst 2009 an der Volkshochschule Altenburger Land unterrichtet und wusste schnell, dass ich eigene Räume brauche. Das hat eine energetische Ursache. Ich durfte damals ab dem zweiten Semester meiner Ausbildung zur Yogalehrerin schon Kurse anbieten und wurde gebraucht, weil gerade die Yogalehrerin, die mich am Meisten animiert hatte, selbst Yogalehrerin zu werden, noch ein Baby erwartete.

Welche verschiedenen Kurse bieten Sie an?

Gegenwärtig biete ich gemeinsam mit zwei anderen Yogalehrerinnen, die auf Honorarbasis je einen Kurs geben, 10 Yogakurse gleichermaßen für Anfänger und Fortgeschrittene an. Alle Kurse sind von den Krankenkassen anerkannt und als Präventionskurs im Feld „Entspannung“ eingestuft. Grundsätzlich bieten wir Hatha-Yoga an, jedoch hat sich meine Form und mein Stil durch verschiedene Ausbildungen verändert. Weiterhin bieten wir an:

- Kinderyoga

- eine Fastenwoche

- Workshops im Frühjahr und Sommer zu verschiedenen Themen, wozu wir reden können

- Klangyogaworkshops

- Einzelcoaching oder Erstellen von Übungsprogrammen

- BGM (betriebliches Gesundheits- und Präventionsmanagement) über die AOK

- Klangmassagen (Die Wirkung der Klangmassage wird zum einen damit erklärt, dass der menschliche Körper überwiegend aus Wasser besteht, das durch die Schallwellen in Bewegung versetzt wird. Dieser Effekt wirke letztlich wie eine innerliche Massage der Körperzellen.)

- Mindflow

Wieso sollte man mit Yoga beginnen?

Ich überrede niemanden. Wichtig ist es, überhaupt etwas für sich selbst zu machen, sich zu bewegen. Denn die Muskeln in unserem Körper kann man sich wie Arbeitstiere vorstellen. Yoga vereint aber eben die bewusste Bewegung mit dem Atem, was auch dabei hilft, den Geist ruhiger werden zu lassen. Was für mich Yoga ist, kann für einen anderen Menschen Pilates oder das Joggen sein. Der Leitspruch lautet aber hier: „Sei gut zu dir!“

Können Sie etwas über sich erzählen?

Die Arbeit im öffentlichen Dienst habe ich damals nach 37 Arbeitsjahren hinter mir gelassen, um meinen Weg selbstbestimmt zu leben. Ich habe dann tatsächlich zahlreiche Aus- und Weiterbildungen in Yoga abgeschlossen. Ich bin Angela Kiesewetter-Lorenz, Mutter und Großmutter, verwitwet.

Aufgewachsen in der DDR blieb mir als viertes Kind einer „Intelligenzler Familie“ nur der Ausbildungsweg zum Beruf mit Abitur, um ein solches zu bekommen. Und so wurde ich Baufacharbeiterin mit Abitur. Da ich den Studienplatz für die Landschaftsarchitektur nicht bekam, studierte ich Baustoffverfahrenstechnik ohne zum Abschluss zu kommen, weil es mir gesundheitlich nicht gut damit ging und wurde damals schließlich Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin.

Mehr Informationen gibt es für Interessierte im Yogastudio von Angela Kiesewetter-Lorenz, Finkenweg 3, begehbar von der Ladenstraße oder im Internet auf der Seite https://www.schneidersitz.eu