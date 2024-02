Altenburger Land. Viele junge Menschen zieht es in die Großstädte. Ein Bürgermeister aus dem Altenburger Land nennt 11 Gründe, das nicht zu tun.

Ländliche Idylle trifft auf Kultur.

Von Kulinarik bis Natur: Die Reize des Altenburger Landes.

Stadtflucht umgekehrt: 11 Argumente gegen das Leben in Großstädten.

Viele junge Menschen treibt es aus dem Ländlichen in die Großstädte. Sei es, weil sie hier eine gute Arbeit gefunden haben oder weil hier „mehr los ist“. Dennoch zieht es einige, die im ländlichen groß geworden sind, auch später wieder zurück, um hier eine Familie zu gründen und sesshaft zu werden.

Der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) hat einmal 11 Gründe genannt, weshalb es sich lohnt, im Altenburger Land zu leben. Und was die Gemeinde Ponitz so besonders macht.

1. Ideale Kombination aus Land und Nähe zur Stadt

„Wenn man zum Beispiel in Ponitz lebt, kann man in ruhiger ländlicher Idylle leben und ist dennoch schnell in großen Städten wie Erfurt, Gera, Leipzig und Zwickau. Das ist für mich die optimale Kombination“, so der Stadtchef.

2. Im Altenburger Land gibt es bezahlbaren Wohnraum

„Im Ländlichen, und sowieso in Ponitz, wie auch anderen Gemeinden im Altenburger Land gibt es bezahlbaren Wohnraum. Den findet man in den Großstädten in der Form nicht beziehungsweise auch gar nicht. Hier ist der Wohnraum knapp und die Wohnungen sind teuer.“

3. Lebendige Traditionen im Altenburger Land

„In den kleinen Gemeinden und dem gesamten Altenburger Land gibt es ein breites kulturelles Angebot mit langer traditioneller Verwurzelung. Hier wird das Thema Tradition noch groß geschrieben und sehr viel Wert darauf gelegt.“

4. Im Altenburger Land lassen sich Ideen umsetzen

„Es gibt im Altenburger Land durchaus auch noch viele schlafende Schätze die nur darauf warten, auf kreative Köpfe zu treffen. Es gibt bereits einige Projekte in unserem Landkreis, die man so nicht erwartet hätte. Als Beispiel kann ich hier das Projekt Kulturhof Kleinmecka anführen. Es zeigt, dass auch junge Menschen von außerhalb kommen und hier ihre Ideen umsetzen. Fast wie in den wilden 90er Jahren, als viele Glücksritter unterwegs wahren und Projekte starteten“, freut sich Greunke. „Sogar die Landesregierung zeigte am Um- und Ausbau des alten Gehöftes hin zum Kulturhof großes Interesse.“

5. Starker Wirtschaftsraum rund um das Altenburger Land

„Der Wirtschaftsraum beziehungsweise das Dreieck Leipzig, Zwickau, Chemnitz strahlt in die gesamte Region des Altenburger Landes. Somit gibt es gut bezahlte Arbeitsplätze und bei uns lässt es sich natürlich günstiger wohnen und auch bauen, wenn man beispielsweise Grund erwirbt.“

6. Nähe zu Leipzig

„Leipzig entwickelt sich, meiner Meinung nach, immer positiver mit der guten S-Bahn-Anbindung, die in Kürze sogar noch besser wird. So rücken wir, also Ponitz, näher an diese für uns wichtige Stadt.“

7. Das „Wir-Gefühl“ im Altenburger Land

„Unsere großartige Vereinslandschaft ist für mich ein Grund, gern hier im Altenburger Land zu leben. Und nicht zu vergessen das vielfältige Engagement der Menschen, die hier leben. Zusammenfassend gesagt das „Wir-Gefühl“.

Im Altenburger Land gibt es so viele Leckereien. Marcel Greunke (CDU) - Bürgermeister von Ponitz im Altenburger Land

8. In einer Stunde vom Altenburger Land zur Bundesliga

„Schaut man sich genauer um, gibt es doch im Landkreis Altenburger Land und den jeweiligen Kreisgrenzen vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Selbst die Fußball-Bundesliga lässt sich mit der S-Bahn in unter einer Stunde erleben, aufgrund der guten Anbindung, die häufig vergessen wird.“

9. Das Bildungsangebot im Altenburger Land

„Im Altenburger Land gibt es ein gutes Bildungsangebot, es gibt für alle, die welche suchen, auch Kita-Plätze, es gibt wohnortnahe Grundschulen und moderne weiterführende Schulen. Und das trotz aller Probleme, die bundesweit mit dem Lehrermangel vorherrschen.“

10. Das Altenburger Land bietet intakte Natur

„Wir haben hier bei uns im Landkreis Altenburger Land generell eine schöne Landschaft mit einer intakten Umwelt, die man selbst schon fast als selbstverständlich hinnimmt. Wo gibt es das, dass man so wunderschöne intakte Natur genießen kann, in den Großstädten?“, fragt der Ponitzer Bürgermeister.

11. Das Essen im Altenburger Land

„Und das beste natürlich zum Schluss: die Kulinarik! Im Altenburger Land gibt es so viele Leckereien. Das fängt an beim Altenburger Bier und geht weiter zum Altenburger Senf, der Bratwurst und natürlich besonders lecker: der Schmöllner Mutzbraten. Es gibt so viele gute Bäckermeister und Fleischermeister, die tolle Produkte herstellen, die es so lecker nur bei uns gibt.“

Neben diesen 11 Gründen, warum es schön ist, im Altenburger Land zu leben, führt Marcel Greunke noch aus, weshalb Ponitz besonders anziehend ist: „Am schönsten lebt es sich im Altenburger Land aber natürlich bei uns in Ponitz. Denn: hier kann man zu bezahlbaren Preisen leben, es gibt eine tolle Kita bei uns und eine Grundschule sowie ein super kulturelles Angebot. Die S-Bahn macht Halt in Zwickau, Altenburg und Leipzig, so ist man schnell in der nächsten Großstadt. Auf jeden Fall findet man bei uns die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Zudem ist man in wenigen Minuten in einer Stadt mit allen ihren Vorzügen, insbesondere der guten Nahversorgung des Einzelhandels, Freizeitangeboten aber auch der guten medizinischen Versorgung. In der Ponitzer Umgebung gibt es gute Arbeitsplätze, was ich sehr wichtig finde. Und, auch wichtig für die Autofahrer: die Nähe zur Autobahn, um schnell im Land hin und her zu gelangen.“