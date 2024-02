Altenburger Land. Falschgeld im Altenburger Land: 24 Fälle gab es allein im letzten Jahr – So erkennt man sicher gefälschte Noten und Münzen.

Es ist eine Situation, die man nicht erleben möchte: In gutem Glauben nimmt man irgendwo Wechselgeld entgegen – und wenn man an anderer Stelle bezahlen will, wird das Geld abgelehnt, weil es Falschgeld ist. Gleich dreifacher Schaden: Der Wert des Geldes ist weg, man wurde betrogen – und man wird vielleicht sogar noch schief angeschaut, als wolle man selbst mit Falschgeld betrügen.

24 Fälle von Falschgeld 2023 im Altenburger Land festgestellt

Aber wie häufig kommt so etwas im Altenburger Land vor? „Im Bereich Altenburg wurden im Jahr 2023 insgesamt 24 Falsifikate angehalten“, erklärt Katja Ridder, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Gera auf unsere Anfrage.

Es habe sich um 13 falsche Euro-Banknoten und 11 falsche Münzen gehandelt. „Im Raum Altenburg betrug die Schadenssumme durch Falschgeld im Jahr 2023 insgesamt 242 Euro“, sagt Katja Ridder. „Und es wurden im Bereich Altenburg nur 10- beziehungsweise 20-Euro-Falschnoten festgestellt.“

Nur zum Vergleich: Das Landeskriminalamt Sachsen informierte kürzlich ebenfalls über Falschgeldfunde und schrieb zu großen Städten, dass 2022 in Chemnitz 64 falsche Banknoten sichergestellt wurden. In Dresden waren es 193 Stück und in Leipzig sogar 243 Stück. „In ganz Sachsen wurden im Jahr 2023 insgesamt 903 gefälschte Euro-Banknoten also Falsifikate und 3842 falsche Euro-Münzen im Zahlungsverkehr registriert. Dabei entstand ein wirtschaftlicher Schaden von 43.785 Euro bei Banknoten und 7.463 Euro bei Münzen.“

Das sollen die Zahlen im Altenburger Land nicht relativieren oder verharmlosen. Jeder einzelne Fall ist sehr ärgerlich. Zumal es sehr schwierig ist, die Geldfälscher ausfindig zu machen, die ja überall sitzen können. Es ist jedenfalls nicht bekannt, dass in den vergangenen Jahren in Ostthüringen ein Geldfälscher erwischt oder festgenommen wurde.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Aber wie erkenne ich denn nun einen falschen Geldschein? „Alle Fälschungen lassen sich anhand folgender Merkmale erkennen“, sagt Katja Ridder und erklärt: „Zunächst geht man danach, wie sie sich anfühlen. Banknotenpapier fühlt sich griffig und fest an. Schon beim Anfassen der Banknote können so einfache Fälschungen oft erkannt werden. Zur Sicherheit empfiehlt die Bundesbank jedoch, weitere Merkmale zu prüfen: Auf der Vorderseite der Banknoten sind zum Beispiel hervorgehobene Teile des Druckbildes als Relief zu fühlen. Am linken Rand findet sich in der Europa-Serie ein Schriftzug, unter anderem mit den Abkürzungen BCE – ECB – EZB – EKP – EKT – EKB – BĊE – EBC sowie ESB ab der 50-Euro-Note und zusätzlichen Schraffuren am rechten und linken Rand.“

Wenn man genau hinschaut, findet man auf Banknoten weitere wichtige Hinweise, anhand derer man erkennt, ob die Scheine echt sind oder nicht: „Das Wasserzeichen lässt sich im unbedruckten Bereich jeder Note als Schattenbild sehen, wenn man sie gegen das Licht hält“, fordert Katja Ridder zum Test auf. „Im oberen Bereich des Hologrammstreifens befindet sich bei der Europa-Serie ab der 20-Euro-Note ein durchsichtiges Fenster. Es zeigt ein Porträt der Europa, also der Figur aus der griechischen Mythologie.“

Und man kann noch mehr entdecken, wenn man beginnt, die Scheine zu kippen: „Die Hologrammelemente verändern sich beim Kippen der Banknote. Es zeigen sich regenbogenfarbige Effekte, welche die Motive umgeben“, erklärt Katja Ridder. „Die Banknoten der Europa-Serie weisen zudem auf der Vorderseite links unten die Smaragdzahl auf: Beim Kippen verändert sich die Farbe, und ein heller Balken wandert auf- beziehungsweise abwärts. Die 100- und 200-Euro-Banknoten wurden zusätzlich sicherheitstechnisch aufgewertet: In der Smaragdzahl sind mehrere Euro-Symbole zu sehen, die ihre Größe und Farbe ändern. Im Hologramm ist das Satellitenmerkmal zu finden. Hier kreisen zwei Euro-Zeichen um die Wertzahl.“

Wer sicher gehen möchte, kann Geldscheine auch mit geeigneten Geräten oder speziellen Stiften auf ihre Echtheit testen.

Falschgeld nicht weitergeben, nicht nur im Altenburger Land

Wie verhalte ich mich denn nun richtig, wenn ich einen falschen Geldschein bei mir entdecke? „Das Inverkehrbringen von Falschgeld ist strafbar, also niemals Falschgeld weitergeben“, betont Katja Ridder. „Um keine Spuren zu verwischen, die für polizeiliche Ermittlungen relevant sein könnten, sollte Falschgeld vorsichtig behandelt und bei der nächsten Polizeidienststelle abgegeben werden.“