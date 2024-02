Altenburger Land. Die Kunst wird im Altenburger Land groß geschrieben. Deshalb gibt es für Kunstinteressierte und Musikfreunde wieder viel zu entdecken.

Tagung in Schmölln

Schmölln. Die 71. Tagung des Technischen Ausschusses findet am Montag, dem 19. Februar um 18:30 Uhr im Rathaus der Stadt Schmölln im Ratssaal statt. Die Informationen zur Tagung sind im Rats-Informations-System Open ParlIS ab sofort eingestellt. Das Rats-Informations-System Open ParlIS ist unter folgender Adresse erreichbar: https://ris.schmoelln.de.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Ausstellung in Starkenberg

Starkenberg. Alle Kunstinteressierten sind zur Ausstellungseröffnung der neuen Ausstellung „Handlauf“ von Maler Andreas Hinkel im Kunsthaus No7 in Starkenberg OT Naundorf eingeladen. Die Ausstellung eröffnet am Sonntag, dem 18. Februar, um 15 Uhr im Kunsthaus No. 7 in Starkenberg, Ortsteil Naundorf, Untere Dorfstraße 7. Die Ausstellung ist dann Montag bis Sonntag 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Benefizkonzert in Altenburg

Altenburg. Am Samstag, dem 24. Februar, findet um 17 Uhr in der Brüderkirche in Altenburg ein Benefizkonzert zum 2. Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine statt. Es spielt das Kyiv Symphony Orchestra unter der Leitung von Vitalii Potasov und anderen. Die Moderation übernimmt Kateryna Cherniah. Eintrittskarten gibt es an der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 sowie in der Ukrainehilfe in der Heinrich-Heine-Straße 28 in Altenburg. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Schüler zahlen an der Abendkasse 5 Euro. Es gibt eine kostenlose Kinderbetreuung.