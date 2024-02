Altenburger Land. Die Polizei im Altenburger Land muss wieder einige Fälle lösen. Und, ab Montag gibt es eine Sperrung in Altenburg. Alles Wichtige.

Angriff auf Lieferdienst in Meuselwitz

Meuselwitz. Am Abend des 14. Februars gegen 18:45 Uhr hielt ein Lieferdienstfahrer (deutsch, 57) in der Querstraße in Waltersdorf, um Essen auszuliefern. Ein vorbeifahrender PKW hielt an und der Fahrer des PKW beleidigte den 57-jährigen Mitarbeiter unvermittelt. Die Situation eskalierte derart, dass der bislang unbekannte Täter den 57-jährigen Mann schlug. Der Täter setzte seine Fahrt daraufhin fort. Der Mitarbeiter des Lieferdienstes wurde zum Glück nur leicht verletzt. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Altenburger Polizei (03447 4710) unter Angabe der Bezugsnummer 0041295/2024 entgegen.

Graffitischmierereien in Gößnitz

Gößnitz. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Februar auf den 14. Februar die Fassade eines leerstehendes ehemaligen Supermarktes in der Zwickauer Straße mit schwarzer Sprühfarbe und sorgten außerdem für Sachschaden im Außenbereich. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Altenburger Polizei (03447 4710) entgegen. Bezugsnummer: 0040832/2024.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Sperrung in Altenburg

Altenburg. In der Zeit vom Montag, dem 19. Februar, bis Donnerstag, dem 22. Februar wird die Wielandstraße wegen Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Thümmelstraße und der Käthe-Kollwitz-Straße.