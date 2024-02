Altenburg. Wo gesperrt ist in Altenburg und welche Feierlichkeiten demnächst anstehen. Und: Wozu die Bürger und Bürgerinnen verpflichtet sind.

Mikrozensus 2024 im Altenburger Land: Für die Haushalte besteht Auskunftspflicht

Altenburg. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik der Kreisverwaltung mitteilte, wird es im Jahr 2024 im gesamten Bundesgebiet eine Mikrozensus-Befragung geben. Unter anderem werden Fragen zur Person, zur Arbeit oder Bildung gestellt. Die Erhebung erfolgt auf der Grundlage des Mikrozensusgesetzes. Auch Haushalte aus dem Altenburger Land werden befragt. Die in die Befragung einbezogenen Haushalte wurden mittels eines mathematisch-statistischen Zufallsverfahrens ermittelt. Die Grundlage der Zufallsauswahl ist das gesamte bewohnte Bundesgebiet. Dieses wird in Flächen eingeteilt und per Zufall davon ein Prozent befragt. Den betreffenden Haushalten ist die bevorstehende Befragung schriftlich angekündigt worden. Für die Haushalte besteht Auskunftspflicht. Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger direkt an das Statistische Landesamt über die Hotline 0361 573319440 wenden.

Altenburger Stadtarchiv öffnet seine Türen

Altenburg. Der nächste bundesweite „Tag der Archive“ findet am 3. März 2024 (ein Sonntag) unter dem Motto „Essen und Trinken“ statt. Das Stadtarchiv Altenburg wird sich daran beteiligen und gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Neben einer kleinen Ausstellung zum Thema werden zu jeder vollen Stunde Führungen durch die Magazinräume angeboten.

Besucher sind an dem ersten Märzsonntag in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr herzlich eingeladen, Unbekanntes zu entdecken und Neues zu erfahren. Der Weg auf den Schlossberg (Schlossberg 2) lohnt sich, denn neben dem Stadtarchiv öffnet auch das Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg in der Junkerei auf dem Schloss seine Türen.

Altenburger Uhlandstraße und Körnerstraße abschnittsweise gesperrt

Altenburg. Aufgrund von Kanalbefahrungen werden in der Zeit vom 19. bis voraussichtlich 23. Februar abschnittsweise die Uhlandstraße zwischen der Goethestraße und der Lessingstraße sowie die Körnerstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.