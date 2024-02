Altenburger Land. Reporterin Kathleen Niendorf berichtet über die Woche, in der die Ferien dazu führten, dass viele Ausflüge im Altenburger Land machten.

Was soll ich über die vergangene Woche sagen? Also, es waren Ferien. Das ist nicht nur eine Feststellung, das habe ich auch in meiner täglichen Arbeit gemerkt. Viele waren nicht erreichbar, da sie wahrscheinlich mit ihren Kindern Ausflüge gemacht haben oder weggefahren sind. Was auch immer, die Zeit stand gefühlt irgendwie still.

Aber natürlich habe ich das Ganze auch noch dadurch gefördert, dass ich gute Tipps gegeben habe, was man im Altenburger Land in den Winterferien unternehmen kann. Das führte wahrscheinlich auch dazu, dass alle unterwegs waren. Macht nichts, nächste Woche rennt sicher alles wieder anders.

Und ich habe auch einiges gelernt diese Woche. Zum einen kannte ich manche Ausflugsziele, wie das Labyrinthehaus in Altenburg, bisher gar nicht. Eine spannende Sache und dort werde ich sicher auch einmal mit meinen Kindern hinfahren. Zudem habe ich zahlreiche Gründe, über 20 an der Zahl, erfahren, die das Altenburger Land so besonders machen. Einige wusste ich bereits, aber manche waren mir neu. Und, was ich festgestellt habe: Die Menschen im Altenburger Land schreiben Kulinarik wirklich groß. Was hier genossen und verspeist wird, zählt mit zur Kultur. Man denke an den Schmöllner Mutzbraten zum Beispiel.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Dazu passend habe ich den Menschen im Altenburger Land die besten Restaurants in der Gegend vorgeschlagen. Natürlich kann man nicht jeden Tag essen gehen, aber für besondere Anlässe oder bei Koch-Unlust auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich bin gespannt, was die Restaurant-Betreiber mir in der kommenden Woche sagen werden, wie sie die Bewertungen laut Google einschätzen. Eine spannende Sache. Doch, ich glaube, die meisten haben sowieso ihre Stammlokale. Dennoch gab es sicher den ein oder anderen Geheimtipp meinerseits.

Für die kommende Woche, keine Ferien-Zeit, wünsche ich mir, dass alle Menschen im Altenburger Land motiviert sind, bei dem was sie tun und schätzen, was sie haben. Das macht man meiner Ansicht nach viel zu wenig. Und man sollte auch viel mehr raus in die Natur gehen und sich auf das Wesentliche besinnen. Das geht auch schon am Wochenende.