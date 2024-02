Altenburger Land. Bunter Themenstrauß: Von Ausflugstipps über Vorteile des Altenburger Landes über Porträt und Falschgeldwarnungen. Die Themen der Woche.

Auch in dieser Woche gab es für die OTZ-Leser und OTZ-Leserinnen wieder besonders spannende Themen. Diese Zeitung schaut noch einmal darauf zurück, welche das in den letzten Tagen waren.

1. Chef der Altenburger Brauerei: Der Wessi hatte es im Osten nicht leicht

Autorin Petra Lowe schrieb in dieser Woche ein spannendes Porträt über Bastian Leikeim. Dieser kam aus Franken, um die kriselnde Altenburger Brauerei zu übernehmen. Heute gehört er zu den Besten seines Fachs, doch der Anfang war schwer. Bastian Leikeim von der Altenburger Brauerei schaffte es dabei sogar unter die Top 10 der weltbesten Bier-Sommeliers. Seine prämierten Biere braut er mit Deutschlands bestem Hopfen. Doch es war kein leichter Weg zum Erfolg.

So schrieb die Autorin unter anderem: „Einen fränkischen Brauereibesitzer stellt man sich vor als dickbäuchigen Patron mit einem Humpen Gerstensaft in der Hand, seinen Dialekt pflegend. Falsch. Bastian Leikeim, Chef der Altenburger Brauerei, ist ein schlanker Vierziger mit angegrautem Haar, freundlich und aufmerksam seiner Umwelt begegnend. Nur eines hat er auch, einen fränkischen Dialekt. Und so offenbart sich das rollende „R“ bei jedem Gespräch. Leikeim verkörpert den Typ moderner Biertrinker, jung, dynamisch, geschmacksorientiert. Dass er sich zu den zehn besten Biersommeliers der Welt zählen darf, macht ihn Stolz.“

2. 11 gute Gründe für das Leben im Altenburger Land

Einmal ein paar faktische Gründe aufzuzählen, warum das Altenburger Land so attraktiv ist, übernahm in dieser Woche der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD): Er berichtete Autorin Kathleen Niendorf darüber, wieso der Landkreis so lebenswert ist.

Dazu zählten beispielsweise die Kultur und die Kulinarik: „Das Altenburger Land lebt aktiv Kultur und Tradition. Ob Kulinarik, verschiedene Dorffeste, die Trachten, die zahlreichen Heimatvereine und die Altenburger Bauernhöfe – in der Region gibt es sehr viel zu entdecken, sowohl für Touristen als auch immer wieder für die Einheimischen. Was man auf jeden Fall sagen kann: Eine reichhaltige Geschichte hat das Altenburger Land auf jeden Fall vorzuweisen“, meint Sven Schrade. Aber auch die Kulturdenkmale: „Eng mit dem ersten Punkt zusammenhängend sind die Kulturdenkmale hier in unserem Landkreis. In rund 30 Städten und Gemeinden gibt es diese Denkmale hier in der Umgebung. Allein in Schmölln haben wir so viele, dass es hierzu gleich einen langen Wikipedia-Eintrag gibt. Unsere Schmöllner Kernstadt trägt mit dem Markt, dem Rathaus, dem Kirchplatz, der Stadtmauer sowie dem Bodendenkmal Bergkeller erheblich zur Anzahl der vorzeigbaren Denkmäler im Landkreis Altenburger Land bei. Auch verschiedene Wohnhäuser, die Seufzerallee mit Hiller-Turm oder auch der neue Friedhof mit Einfriedung und Feierhalle aus 1898 tragen zur Vielfalt bei.“

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

3. Schulferien: Die vier besten Ausflugtipps im Altenburger Land

Da in der vergangenen Woche Schulferien waren, empfahl Autorin Kathleen Niendorf in dieser Woche den Lesern und Leserinnen dieser Zeitung lohnenswerte Ausflugsziele. Natürlich sind diese Ausflugsempfehlungen nicht vollständig für den gesamten Landkreis Altenburger Land. Und natürlich kann man diese Ziele auch außerhalb der Ferien besuchen. Eine echte Überraschung war unter den Tipps jedoch das Labyrinthehaus in Altenburg, welches der ein oder andere sicher noch nicht kannte.

Auf der Internetseite heißt es: „Abenteuer wie im Film erleben. Freue Dich auf einen unvergesslichen Ausflug - geheimnisvoll, fantasiereich und voller Humor. Spüre die Magie zwischen Spaß und Spannung. Pure Freude, die Generationen verbindet. Du wirst verblüfft sein. Geräusche und Musik, sowie Spezialeffekte sorgen für rasante Action. Großartige Kulissen und fantastische Wesen lassen Deinen Besuch zu einer atemberaubenden Reise werden. Vier Labyrinthe - einmal zahlen.“

So gibt es hier vier unterschiedliche Labyrinthe: „Fluch der Mumie- Finde die Grabkammer des Pharaos!“, „Kong- Hörst Du die Trommeln?“, „Tiefseelabyrinth - Tief, tiefer: Tauche hinab in eine geheimnisvolle Welt!“ und ein Zauberlabyrinth. Als Erwachsener zahlt man im Labyrinthehaus 16 Euro, ein Kind unter 1,40 Metern zahlt 14 Euro und Kinder unter 1 Meter Körpergröße besuchen das Labyrinthehaus im Altenburger Hausweg 40 sogar kostenfrei.

Sicher kennt der ein oder andere im schönen Altenburger Land noch viele weitere tolle Orte, an denen man mit der Familie gut Zeit verbringen kann oder dem Alltag einmal entfliehen kann. Wichtig ist nur, die gemeinsame Zeit bewusst zu genießen.

4. Vorsicht: So viel Falschgeld gibt es im Altenburger Land

Schließlich ist es auch wichtig für die Leser und Leserinnen dieser Zeitung, gut informiert zu sein. Aus diesem Grund interessierte sie in dieser Woche sehr, wie es um Falschgeld im Altenburger Land steht.

Es ist ja eine Situation, die man nicht erleben möchte: In gutem Glauben nimmt man irgendwo Wechselgeld entgegen – und wenn man an anderer Stelle bezahlen will, wird das Geld abgelehnt, weil es Falschgeld ist. Gleich dreifacher Schaden: Der Wert des Geldes ist weg, man wurde betrogen – und man wird vielleicht sogar noch schief angeschaut, als wolle man selbst mit Falschgeld betrügen.

Aber wie häufig kommt so etwas im Altenburger Land vor? „Im Bereich Altenburg wurden im Jahr 2023 insgesamt 24 Falsifikate angehalten“, erklärte Katja Ridder, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Gera auf unsere Anfrage. Es habe sich um 13 falsche Euro-Banknoten und 11 falsche Münzen gehandelt. „Im Raum Altenburg betrug die Schadenssumme durch Falschgeld im Jahr 2023 insgesamt 242 Euro“, sagt Katja Ridder. „Und es wurden im Bereich Altenburg nur 10- beziehungsweise 20-Euro-Falschnoten festgestellt.“

Nun steht eine neue spannende Themen-Woche bevor.