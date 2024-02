Altenburg. In Altenburg muss die Polizei zwei Kinder in Schutzgewahrsam nehmen. Kurze Zeit später fährt die Großmutter der beiden mit über zwei Promille an der Dienststelle vor.

Bereits am Freitag wurde die Polizei in Altenburg von Bürgern davon aufmerksam gemacht, dass sich vor dem Eingang zum Bahnhof-Center eine stark alkoholisierte Frau mit ihren beiden Kindern im Kindergartenalter befinde und diese nicht mehr in der Lage sei, sich um diese zu kümmern. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurden daraufhin alle drei mit zur Polizeidienststelle und die Kinder in Schutzgewahrsam genommen.

Die volltrunkende 34-jährige Frau habe laut Polizei Wiederstand geleistet und wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die beiden Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. Noch am selben Abend sei dann die 54-jährige Mutter der 34-Jährigen in der Polizeidienststelle erschienen. Bei ihr wurde ebenfalls Atemalkoholgeruch und bei einem Test 2,24 Promille festgestellt. Weil die Frau mit dem Auto kam, wurde ihr der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein abgenommen. Gegen die 54-jährige Frau werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

red