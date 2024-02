Altenburg/Leipzig. Altenburger Senf & Feinkost vertritt das Altenburger Land bei Leipziger Messe-Doppel mit neuer Kreation und umfangreicher Produktpalette.

Familienbetrieb erobert Leipziger Messe mit 500 Senf- und Soucenkreationen.

Altenburger Senf als Hit auf Haus-Garten-Handwerksmesse.

Feuriger Trend im Altenburger Land: Mutprobe mit Schärfekick.

Zu den 750 Ausstellern aus 20 Ländern des Leipziger Messe-Doppels Haus-Garten-Freizeit und Mitteldeutsche Handwerksmesse in der vergangenen Woche zählten auch Firmen aus dem Altenburger Land. Mit dabei war beispielsweise die Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, die den Landkreis in der Messemetropole vertrat und neue Produkte im Gepäck hatte.

Kaum aufgebaut, beginnt der Sturm auf den Messestand in Halle 1

Theresia Geisler und Albert Thorandt betreuten den Stand von Altenburger Senf & Feinkost, an dem es viel zu entdecken und zu kosten gab. „Kaum waren wir fertig geworden mit dem Aufbau der Präsentation und unserer umfangreichen Produktpalette in Halle 1, schon ging der Andrang los“, freut es Theresia Geisler, eine der rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Produktionsbetrieb im Gewerbegebiet Weißer Berg der Skatstadt. „In der Remsaer Straße 21 haben wir, wie auch in Marktnähe der Skatstadt, einen Verkauf mit all unseren Produkten“, fügt Albert Thorandt hinzu.

Familienunternehmen macht Altenburg als Senfstadt weithin bekannt

Die Altenburger Senf und Feinkost GmbH & Co. KG besteht seit über drei Jahrzehnten, wurde seinerzeit vom Ende 2023 verstorbenen Karl Jungbeck gegründet. Seit 2017 wird das Unternehmen von Tochter Julia Jungbeck-Ucar als Geschäftsführerin geleitet. Wobei sich Julias Mutter Helga ebenfalls in die Entwicklung neuer Produkte einbringt.

Das Familienunternehmen machte Altenburg weithin als Senfstadt bekannt, deren Beschäftigte produzieren mittlerweile 500 Sorten Senf, Gewürze und Saucen.

„Mit dem neuen Produkt, einem super extrascharfen Senf, der den Namen Mutprobe trägt, haben wir hier in Leipzig einen Volltreffer gelandet“, strahlt Theresia Geisler nochmals. In der Tat: „Der dunkle chiligewürzte Senf ist nicht ganz ohne, aber man muss ihn ja nicht pur löffeln“, meint ein Besucher aus Zwickau, der nach der Verkostung gleich drei Gläser erwirbt und in seinen Rucksack verstaut. „Natürlich auch mit für meine Gartennachbarn zum Grillen“, sagt er lachend, bevor er in der Menge verschwindet.

Mehr als 150.000 Gäste erlebten Messe-Doppel in Leipzig

„Das Messedoppel in diesem Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass echte Begegnungen und Erlebnisse bei den Menschen einen sehr hohen Stellenwert genießen. Informationen und Beratung im persönlichen Austausch sind für unsere Besucher unersetzlich“, zieht Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, eine erfolgreiche Bilanz der mehrtägigen Veranstaltung. „Ich freue mich sehr über den Erfolg unserer Veranstaltung, die rund 153.000 Besucherinnen und Besucher erlebten.“

