Rositz. Einbrecher verwüsteten eine Gartenlaube in Rositz und zerstörten neben dem Inventar noch weitere Gegenstände, die sich auf dem Grundstück befanden. Nun ermittelt die Polizei.

Unbekannte drangen gewaltsam in eine Gartenlaube in der Berggasse in Rositz ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Wie die Polizei mitteilte, fand der Einbruch im Zeitraum zwischen dem 28. Januar und dem 18. Februar statt.

Die Laube wurde durch die Unbekannten durchwühlt. Zudem zerschlugen sie Teile des Inventars. Auch vor Gartenmöbeln und Dekorationsgegenständen, welche sich auf dem Grundstück befanden, machten die unbekannten Personen nicht halt und beschädigten beziehungsweise zerstörten diese.

Laut Polizeiangaben wird der entstandene Schaden auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land bittet Zeugen, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0044162/2024 zu melden.

