Betritt man das Schmöllner Yoga-Studio von Angela Kiesewetter-Lorenz im Finkenweg 3, bleibt der Alltag draußen. Es liegen bequeme Yoga-Matten auf dem Boden, und kleine Sitzkissen laden zum Entspannen ein. „Mein Herz schlägt für Yoga, Klänge und Massagen, Meditation und Achtsamkeit. Seit 2011 bin ich ausgebildete Yogalehrerin in der Tradition von Swami Sivananda“, so Angela Kiesewetter-Lorenz über sich selbst.

Yoga-Theorie gehört in Schmölln dazu

In ihren Kursen ist auch immer ein Teil Theorie. Manchmal geht dieser theoretische Aspekt laut ihrer Aussage wenige Minuten, manchmal wird fast stundenlang diskutiert. Ein paar Theorie-Aspekte zum Lernen sind folgende: „Yoga ist eine Philosophie. Der Körper besteht aus rund 72.000 Energiebahnen, sogenannte Nadi. Diese Energiepunkte nutzt man ja beispielsweise auch bei der Akupunktur. Die komplette Wirbelsäule ist ein feinstöfflicher Energiekanal, zudem sind Chakren die feinstofflichen Energiezentren unseres Körpers“, erläutert die Yoga-Fachfrau.

Anfängerkurse gibt es bei ihr nicht mehr, dafür aber ist jede Kurseinheit mit einem speziellen Thema besetzt. Das Wichtigste ist Angela Kiesewetter-Lorenz aber gar nicht, die Menschen zum Yoga zu bringen, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass jede Art von Bewegung gut ist. „Es muss nicht unbedingt Yoga sein, es darf jeder seins finden. Wichtig ist nur, dass man etwas findet. Und die schlimmste Ausrede ist für mich: Ich habe keine Zeit. Wofür hat man denn Zeit? Wie oft schaut man stundenlang Fernsehen.“

Positive Gedanken in Schmölln ganz wichtig

Beim Yoga zählen die Atmung, die Entspannung, die Körperübungen an sich, und es zählen positive Gedanken. „Man denkt beim Yoga immer an das Gute, und eine positive Denkweise ist ganz wichtig“, so die Yoga-Lehrerin. „Und beim Yoga löst sich auch etwas. Es gibt Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die bekommen zum Beispiel nach der Yoga-Stunde Migräne. Das ist ganz normal und das Symptom ist nicht unser Feind.“

Doch welche Yoga-Übungen kann man ganz einfach von zuhause aus, vor dem Fernseher durchführen? Oder gibt es da überhaupt welche?

„Was immer geht: den Nacken zu bewegen. Kreisen von links nach rechts, nach unten senken. Wichtig dabei ist, dass die Wirbelsäule aufrecht ist. Und man sollte die Bewegungen im Rhythmus der eigenen Atmung durchführen. Das kann man ganz leicht ausprobieren“, so Kiesewetter-Lorenz. „Und zweitens sage ich immer: Denkt mal an eure Füße. Einfach mal den Fuß schnappen, massieren, streicheln, die Zehen weiten und alles tun, was sich angenehm anfühlt. Auch mal die Füße krallen, wie man es als Kind gemacht hat und die Zehen kreisen. Das geht immer, auch auf dem Bürostuhl. Dasselbe geht auch mit den Händen. Fäuste machen, Finger spreizen, Hände überstrecken. Das ist ideal, damit alles abfließen kann.“

Weitere Übungen gibt es bei den Kursen in Schmölln

Ein wichtiger Grundsatz, egal ob beim Yoga oder im normalen Alltag, ist es, viel zu trinken. „Aber keine Cola, sondern Tee oder Wasser“, sagt die Expertin.

Auch eine gute Übung sei es demnach, sich bewusst zu strecken und dann langsam und lange fallen und hängen zu lassen. „Am Bürotisch ist es auch eine gute Empfehlung, die Augenmuskeln zu bewegen. Ein Perspektiv-und Blickwechsel und der Wechsel zwischen Nah und Fern ist wichtig, damit die Augen sich erholen können.“

Neben diesen kleinen Alltagsübungen gibt es natürlich noch zahlreiche andere Übungen, die Angela Kiesewetter-Lorenz empfehlen kann. Dafür kann gern auf die Internetseite geschaut werden oder das persönliche Gespräch gesucht werden.

Kinder-Yoga am Samstag in Schmölln

Für kleine Menschen findet am Samstag ab 9.30 Uhr in der zweiten Saison Kinder-Yoga statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr sind die ganz kleinen von 6 bis 10 Jahren gefragt und danach von 10.45 bis 11.45 Uhr die großen Kinder von 11 Jahren bis 14 Jahren. Um Voranmeldung wird gebeten, es gibt noch ein paar letzte Plätze.