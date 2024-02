Altenburger Land. Junge Talente konkurrieren, spannende Vorträge und ein verirrtes Kätzchen im Altenburger Land.

Ostthüringer Nachwuchsforscher konkurrieren in Rositz

Am 29. Februar und 1. März findet die 30. Ostthüringer Regionalmesse „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ im Kulturhaus Rositz statt. Der Wirtschaftsverein Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland als Patenträger organisiert mit Unterstützung von mehr als 95 Sponsoren diese zweitägige Veranstaltung. 114 Kinder und Jugendliche präsentieren 54 Projekte in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Am Freitag, 1. März, von 12 bis 14 Uhr ist die Öffentlichkeit zur Besichtigung herzlich eingeladen.

Populismus und Demokratie: Vortrag in der Volkshochschule Altenburg

In der „Akademie in der Aula“ in der Volkshochschule Altenburg ist am Montag, 26. Februar, 18 Uhr, Marcel Lewandowsky, Politikwissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, zu Gast. Thema seines Vortrages: „Populismus: Warum er erfolgreich ist und wie man mit ihm umgehen kann.“

Ob Donald Trump in den USA, Giorgia Meloni in Italien und die AfD in Deutschland – Populisten sind in vielen Demokratien auf dem Vormarsch. Doch was macht sie so erfolgreich? Warum werden sie gewählt? Und sind sie wirklich eine Gefahr für die Demokratie? Diesen Fragen geht der Referent in vergleichender Perspektive nach. Zudem stellt er mögliche Gegenstrategien zur Diskussion.

Der Eintritt ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch eine Platzreservierung: telefonisch unter 03447/507928 oder unter www.vhs-altenburgerland.de.

Herrenloses Samtpfötchen wartet in Schmölln

Dieser herrenlose Kater wartet im Tierheim Schmölln auf seine Besitzer. © Funke Medien Thüringen | Roswitha Leutert

Seit dem 15. Februar wartet dieser grau getigerte, kastrierte Kater ins Schmöllner Tierheim auf seine Besitzer. Das Tier wurde am Schmöllner Brückenplatz gefunden, wo es tagelang umherlief. Infos und Rückfragen telefonisch unter 034491/23909.