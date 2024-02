Schmölln. Hundewiese im Kummerschen Weg unpassierbar – Pflegeschnitt hinterlässt schlammiges Chaos.

Der Ärger ist groß unter den Herrchen und Frauchen, die ihre vierbeinigen Lieblinge täglich auf der Hundewiese im Kummerschen Weg in Schmölln gemeinsam spielen und toben lassen. Ohne Leine und damit gefahrlos, denn das Areal ist eingezäunt und wohl auch deshalb so beliebt. Aber nach Pflegeschnitt am üppig gewordenen Gehölz durch den städtischen Bauhof ist das Gelände aktuell unpassierbar.

Die Fläche ist zerfahren und komplett aufgeweicht. Es hebt sich quasi Grund und Boden. Dabei ärgert noch nicht einmal die unausweichliche Schmutzgefahr für Zwei- und Vierbeiner. Was das angeht, sind Hundehalter durch Gassirunden und Spielstunden im Freien bei jedem Wetter von Hause aus hart im Nehmen. Was wirklich ärgert, ist die drohende Rutsch- und Sturzgefahr auf schlammigen Untergrund. Weshalb die Warnung auf dem in Plastik gehüllten Papier-Schild am Eingangstor leider ihre Berechtigung hat: „Betreten auf eigene Gefahr“.

Dabei hätte man es leichter haben können. Einfach dadurch, dass der Bauhof den Gehölzschnitt erst abtransportiert hätte, wenn das nasse Wetter vorbei, die Erde getrocknet und befahrbar ist. So ernten die fleißigen Bauhof-Leute für ihr Tun nur Wut und Ärger. Schade.