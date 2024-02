Schmölln. Stadt Schmölln sucht Hoheit: Eignungstest und Krönung beim Marktfest. Nach zehn Jahren Amtszeit übergibt Constanze I. das Zepter.

Stadt Schmölln bricht mit neuer Wahl mit Tradition.

Das sind die Aufgaben in dreijähriger Amtszeit.

Bewerbungsfrist endet bald.

Die Stadt Schmölln sucht eine neue Knopfprinzessin und wartet noch immer auf Bewerbungen. Die Ausschreibung ist raus. Beworben hat sich bis dato aber noch niemand. Dabei rückt das Bewerbungsende in Sicht. Um den Kreis möglicher Interessenten so groß wie möglich zu ziehen, setzt die Stadt Schmölln in diesem Jahr auf eine Neuerung.

Nicht nur Frauen dürfen sich angesprochen fühlen

Wer die Stadt Schmölln als Hoheit für drei Jahre repräsentieren will, kann sich bis zum 5. April 2024 dafür bewerben. Neu ist, dass sich diesmal nicht nur Frauen angesprochen fühlen dürfen. Erstmals ist es auch möglich, dass Männer ihren Hut in den Ring werfen können für die Wahl eines Knopfprinzen. „Wir wollen einfach mit der Zeit gehen“, gegründet Maja Persch diese Entscheidung. „Heutzutage ist vieles möglich, warum also nicht auch ein Schmöllner Knopfprinz“, so die Rathaussprecherin.

Das erwartet die neue Hoheit

Ob nun Prinz oder Prinzessin - der oder die neue Hoheit wird am 27. April anlässlich des Schmöllner Marktfestes gekürt. Die Aufgaben sind klar definiert: Repräsentation der Stadt Schmölln samt Stadtgeschichte und Kulturgütern bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Die Stadt Schmölln soll dadurch bekannter gemacht werden, wobei sich die Kommune auch die Belebung des hiesigen Tourismus verspricht. Die Knopfhoheit wirbt für die Sehenswürdigkeiten der Stadt Schmölln und berichtet über die Geschichte der Schmöllner Knopfindustrie.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Was die Bewerberinnen und Bewerber dafür mitbringen müssen, ist überschaubar. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, ein Pkw-Führerschein ist von Vorteil. „Auf jeden Fall sollte Knopfprinz oder -prinzessin mobil sein“, so Maja Persch. Wichtig auch: Der Wohnsitz in Schmölln soll die Verbundenheit zur Region zeigen. Was außerdem eingeplant werden sollte, sind die Einsätze am Wochenende.

Mehr zum Thema

Und was bringt das Amt für denjenigen, der es für drei Amtsjahre ausfüllt? „Als Knopfprinzessin oder -prinz werden viele neue Kontakte geknüpft, Erfahrungen gesammelt und interessante Städte und Orte besucht. Entsprechende Kleidung gibt es oben drauf, Reisekosten werden nach Absprache übernommen“, zählt Persch auf.

Eignungstest und Krönung beim Schmöllner Marktfest

Wer am Ende die Krone bekommt, entscheidet eine Jury am 27. April. Ihr gehören zwei Mitgliedern des Stadtrates, zwei Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereines und der Bürgermeister der Stadt Schmölln an. Alle Bewerberinnen und Bewerber werden von ihr auf Herz und Nieren geprüft: Aufgaben und Fragen gilt es vor der Krönung zu lösen und zu beantworten. Dabei dreht es sich unter anderem um Schmöllner Stadtgeschichte, Knopfindustrie und Knöpfe. Diese Prüfung wird am 27. April live auf der Marktfest-Bühne vorgenommen. Direkt im Anschluss entscheidet die Jury in geheimer Abstimmung unter Berücksichtigung der Vorstellung der Bewerber und Bewerberinnen, ihrer Voraussetzungen und ihrer Motivation. Das Ergebnis der Wahl wird noch während der Veranstaltung öffentlich bekannt gegeben.

Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Vorstellung, Informationen und Kontakt: Maja Persch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Schmölln, Telefon (034491) 76 121, E-Mail: presse@schmoelln.de, www.schmoelln.de