Schmölln. Weil Transportkosten im Altenburger Land explodieren, stand Schwimmunterricht auf der Kippe. Eltern nahmen es jetzt selbst in die Hand.

Eltern beleben Schwimmkurs neu und überwinden Transport-Hürden.

Kastanienhof-Eltern organisieren Fahrgemeinschaften.

Elternsolidarität macht Schwimmkurs erst möglich.

Schwimmkurs und Wassergewöhnung für Kindergarten-Kinder gehörten bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie fast schon zu Selbstverständlichkeiten im Reigen der Extra-Offeren der Kindergärten in der Stadt Schmölln. Bis 2022 brachen diese Angebote indes komplett weg, inzwischen werden sie nach und nach wiederbelebt. Wie schwer das ist und welche Hürden Eltern dafür nehmen müssen, zeigt ein Beispiel aus Schmölln.

Schwimmkurs für Vorschulkinder soll wieder aufleben

Im Sommer 2023 fassten Eltern von Kindern, die den Schmöllner Kastanienhof besuchen, den Entschluss, den einstmals traditionellen Schwimmkurs zur Wassergewöhnung für die Vorschulkinder im Schmöllner Sport- und Freizeitbad Tatami und in Zusammenarbeit mit dem Schmöllner Schwimmverein „Seeteufel“ wieder aufleben zu lassen. Das Angebot ist keine Pflicht von Kita oder Kita-Träger. Die Eltern zahlen die Kosten für den Kurs, den Transport vom Kindergarten ins Tatami müssen sie selbst organisieren.

Acht- und Neunjährige die noch gar nicht schwimmen können - das hat mich einfach traurig gemacht. Elternsprecherin Franziska Petrick

„Wir machten uns voller Hoffnung ans Werk. Nach der Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen sind wir echt froh, dass in Sachen Schwimmunterricht und Wassergewöhnung endlich wieder etwas ins Rollen kommen kann“, umreißt Franziska Petrick, eine der Eltern-Sprecherinnen vom Schmöllner Kastanienhof, die Motivation. Mit ihrem fünfjährigen Sohn Paul war sie bereits in Altenburg bei einem Schwimmkurs, an dem auch acht- und neunjährige Kinder teilnehmen. Alle konnten nicht schwimmen. „Das hat mich so traurig gemacht. Man nimmt den Kindern damit so viel“, sagt sie.

Monatelange Suche nach einem Transportunternehmen

Ein Grund mehr war das, sich für die Kastanienhof-Kinder ordentlich ins Zeug zu legen. Doch der Enthusiasmus der Mütter und Väter im Sommer 2023 wich alsbald kühler Ernüchterung. Denn es gelang sechs Monate lang nicht, ein Unternehmen zu finden, das den Transport der Kinder innerhalb Schmöllns übernimmt. „Ich weiß gar nicht, was wir alles versucht haben“, erzählt Petrick. Aufrufe in den sozialen Medien, Mund-zu-Mund-Propaganda, Anfragen bei Taxi-Unternehmen in Altenburg, jeder fragte jemanden - aber alles lief ins Leere. Ein Transportunternehmen hatte man dann doch an der Angel.

Explodierte Fahrtkosten sind Eltern nicht zumutbar

Die Freude war riesig, dauerte aber nur kurz: Das Unternehmen sprang kurzfristig wieder ab. Die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft konnte die insgesamt neun Touren für die Schwimmkinder aus dem Kastanienhof ebenfalls nicht absichern. Und dann: „Endlich traf bei uns ein Angebot eines Unternehmens ein“, erinnert sich Petrick. Die Erleichterung war groß, jedoch nicht von Dauer. Denn der Preis für die Fahrten waren saftig: Mehr 300 Euro pro Woche sollten er betragen für den Transport innerhalb der Sprottestadt. Vor Corona lag dieser Preis noch bei 105 Euro pro Woche. Der finanzielle Beitrag der Eltern nun wäre damit von veranschlagten 50 auf 150 Euro pro Kind geklettert - allein für die Fahrtkosten, die zu den 110 Euro Kursgebühr obendrauf kommen.

Schichten tauschen für Fahrgemeinschaft zum Schwimmkurs

„Das machte uns dann wirklich sprachlos“, erinnert sich Franziska Petrick an die ersten Reaktionen in der Elternschaft. „Aber uns war klar, dass wir das den Eltern nicht zumuten können“, sagt sie. Doch aufgeben in Sachen Schwimmunterricht für Kinder wollten die Mütter und Väter ebenfalls nicht. Kurzerhand entschlossen sich sieben Muttis und Vatis, die Transporte an insgesamt neun Mittwochen vom Kindergarten Kastanienhof zum Tatami und wieder zurück für insgesamt 13 Schwimmkinder selbst in die Hand zu nehmen. Schichten wurden getauscht oder die Arbeitszeit verkürzt, um das möglich zu machen. In all die Fahrten teilen sich insgesamt sieben Muttis und Vatis, es gibt eine Whatsapp-Gruppe, über die Informationen ausgetauscht werden und auch Ersatzfahrer bereitstehen, sollte mal jemand ausfallen. Zwei Erzieherinnen schickt die Kita an den Schwimmtagen als Begleitung mit zum Kurs.

Drillingsmama Doreen Keßler beispielsweise fährt jede Woche für die Schwimmkinder. „Wir haben einen Bus, da bietet sich das ja an“, sagt die junge Frau. Sechs Knirpse finden darin Platz. Damit sie diesen besonderen „Fahrdienst“ überhaupt leisten kann für die Kinder, hat Doreen Keßler ihre Arbeitsstruktur verändert. Denn normalerweise arbeitet sie mittwochs um 11.30, wenn die Kinder vom Kastanienhof zum Schwimmen abgeholt werden. „Dank meiner Chefin konnte ich meinen Dienst anders organisieren für die Zeit des Schwimmkurses“, sagt Doreen Keßler.

SPD-Ortsvereinschef Frank Rauschenbach übergibt Franziska Petrick die Tankgutscheine für die Fahrgemeinschaften für die Schwimmkinder. © Funke Medien Thüringen | Frank Rauschenbach

Der SPD-Ortsverein Schmölln-Gößnitz wurde auf der Facebook-Seite „Unser Schmölln“ auf das Engagement der Mütter und Väter vom Kastanienhof aufmerksam und auch auf den Grund dafür. Mit Tankgutscheinen im Wert von 200 Euro unterstützen die Mitglieder nun die Fahrgemeinschaften der Eltern. „Schichten tauschen oder verkürzt arbeiten, um den Kids diesen Kurs zu ermöglichen, ist keine Selbstverständlichkeit“, begründet Ortsvereinschef Frank Rauschenbach die finanzielle Hilfe. Und er ergänzt: „Viele Eltern stehen oft vor großen Herausforderungen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch finanziell oder gesundheitlich. Es ist anerkennenswert, wenn sich dann noch Eltern zusätzlich einbringen und solche Projekte ermöglicht werden.“