Schmölln. Regionales Transportunternehmen verlangt Wucherpreise für Fahrt zum Schwimmbad – das ist empörend, findet Jana Borath.

Mehr als 300 Euro pro Woche für eine Fahrt vom Kindergarten Kastanienhof zum Sport- und Freizeitbad Tatami. Einheimische wissen, dass sich die Kilometerzahl, die dafür zurückgelegt werden muss, im einstelligen Bereich bewegt. Dass die Mütter und Väter angesichts dieses einzigen Angebotes, um ihre Vorschulkinder zum Schwimmkurs zu bringen, nur still erschüttert waren und das Problem selbst lösten, ist ihnen hoch anzurechnen. Ich nenne dieses Kostenangebot eines regionalen Transportunternehmens eine eiskalte Frechheit. Seit der Corona-Pandemie verstummen mehr oder minder qualifizierte Kritiker nicht, dass mit den scharfen Kontakt- und weitreichenden sonstigen Verboten vor allem die Jüngsten der Gesellschaft schwere Defizite erlitten. Unter anderem in den Fähigkeiten, halbwegs sicher schwimmen zu können. Die Eltern der Vorschulkinder vom Kastanienhof wollen das ändern - und finden nun Knüppel zwischen ihren Beinen. Der Mangel an Hilfsbereitschaft seitens Transportunternehmer ist ein solcher, ebenso die Herzlos-Rechnung, die ein Privatwirtschaftler werktätigen Müttern und Vätern aufbürden wollte.