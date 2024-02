Altenburger Land. Im Altenburger Land gibt es etwa 40 Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Aber der Weltpfadfindertag am 22. Februar ist hier nichts Besonderes

„Wir sind im Altenburger Land nur etwa 40 Aktive – eine zwölfköpfige Mädchengruppe und eine Jungengruppe mit 20 Jungs“, erzählt Stefanie Liebisch, die für die Mädchengruppe Hag Hohenstaufen verantwortlich ist. Die Jungengruppe nennt sich Stamm Löwe von Meißen.

Zeitlose Wahrheiten - so aktuell wie nie

Wer beim Wort Pfadfinder Bilder vom Lagerfeuer, Zelten, vom Knoten lernen und vom Sammeln für gute Zwecke im Kopf hat – der liegt genau richtig. „Bis auf das Kekse Verkaufen für den guten Zweck – das machen wir nicht. Das ist eher in den USA üblich“, sagt Stefanie Liebisch lachend. Aber es gebe unter den Pfadfindern sehr viele Verbände und noch mehr Gruppen. Und jede Gruppe habe ihre eigenen Vorlieben. „Die einen schätzen es mehr, Lieder zu singen und die anderen legen mehr Wert darauf, dass Knoten richtig gelernt werden“, erklärt sie.

Auf die Frage, ob sich die Aktivitäten der Pfadfinder in den letzten Jahrzehnten verändert haben sagt sie, die selbst schon seit 20 Jahren dabei ist: „Eigentlich nicht“, und fügt dann hinzu: „Ich denke, dass das auch unser Erfolgsgeheimnis ist: Was wir tun ist absolut zeitlos.“ Sie verweist auf Robert Baden-Powell, den Gründer der Pfadfinderbewegung. „Er hat uns das Ziel vorgegeben, diese Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Um zu verstehen, was er damit meint, gehen wir in die Natur, lernen, mit ihr umzugehen, uns in der Wildnis zurechtzufinden und die Natur wirklich zu respektieren. Ich denke, das war noch nie so zeitgemäß wie heute“, sagt Stefanie Liebisch.

Und es geht um sehr viel mehr. „Wenn man draußen ist, lernt man schnell, wie wichtig Freunde sind, auf die man sich verlassen kann. Wir lernen zusammen, mit wenig zurechtzukommen, selbst Feuer zu machen und darauf zu kochen. Wir lernen eine Toilette im Freien anzulegen – und so unsere Zivilisation und unseren Wohlstand zu schätzen.“

Mindestens acht Jahre alt und zuverlässig sollte man sein

Um Pfadfinder zu werden braucht es nicht viel: Man muss mindestens acht Jahre alt sein und regelmäßig an Treffen und Fahrten teilnehmen. „Man muss nur zuverlässig sein. Den Rest lernt man hier“, muntert Stefanie Liebisch auf, mal vorbeizukommen.

Die Pfadfinder sind für alle Interessierten offen. Eine Obergrenze gibt es nicht, obwohl die meisten mit 18 oder 20 Jahren die regulären Gruppen verlassen. Einige bleiben und treffen sich in der Älterengruppe, die ihre eigenen Veranstaltungen hat, und vor allem den jungen Pfadfindern hilft, zum Beispiel wenn es auf größere Fahrten geht. Und davon gibt es einige.

„Pfadfinder sollen Abenteuer selbst erleben. Sie sollen selbst auf Bäume klettern und Ruinen erkunden. Das ist heute, im Zeitalter von Smartphones und Computerspielen wahrscheinlich noch viel wichtiger als früher“, meint Stefanie Liebisch nachdenklich.

Am 22. Februar 1857 wurde Robert Baden-Powell in London geboren, und er starb am 8. Januar 1941 in Nyeri in Kenia. Deshalb ist der 22. Februar auch der Weltpfadfindertag. „Einige nennen ihn auch den ‘Thinking Day’ und in einigen Gruppen werden Pfadfinder motiviert, an diesem Tag in ihrer Pfadfinderkluft in die Schule oder zur Arbeit zu gehen. Aber das haben wir hier noch nie gemacht“, sagt die Gruppenverantwortliche. „Wichtiger ist es, denke ich, sich darauf zu konzentrieren, diese Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.“

Weitere Informationen und Kontakte finden Interessierte unter: www.pfadfinder-altenburg.de oder per E-Mail unter: kontakt@pfadfinder-altenburg.de