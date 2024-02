Altenburg/Gera. Reichlich Unterhaltung für die gesamte Familie: Damit punktet das Theater Altenburg-Gera in den kommenden Tagen.

Turbulente Unterhaltung im Theaterzelt Altenburg

Die Witwe Agda Kjerulf steht wegen Mordes an ihrem Gatten vor Gericht. Alle Indizien sprechen gegen die attraktive Frau. Sie verstrickt sich zunehmend in Widersprüche, bis der raffinierte Anwalt Peer Bille ihre Verteidigung übernimmt. Plötzlich erfährt der Schauprozess einen völlig anderen Verlauf, skurrile Zeugen tauchen auf und ein altes Geheimnis wird gelüftet. In dem beliebten Klassiker der deutschen Situationskomödie „Hokuspokus“ von Curt Goetz ist nur eins sicher: Nichts ist wie es scheint! Der turbulente und unterhaltsame Theaterabend ist zum letzten Mal am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Mitten ins Schwarze treffen mit Altenburger Heizhaus

Mit dem Theaterstück „Foxfinder“ schrieb die britische Autorin Dawn King einen im In- und Ausland vielgespielten zeitgenössischen Hit. Darin zeichnet sie das Bild eines Überwachungsstaates, verpackt in grotesk-komische Situationen im alltäglichen Landleben mit einem Schuss düsterer Unheimlichkeit. Und damit trifft das Stück mitten ins Schwarze bei den Fragen nach unserer Zukunft in Zeiten von erstarkendem Nationalismus, Klimawandel und Erosion der Demokratie. Das Drama ist in einer Inszenierung von Louis Villinger am Sonntag, dem 25. Februar, um 18 Uhr, im Heizhaus Altenburg zu erleben.

Lokalhistorische Kuriositäten als Eigenproduktion des Theaters

Was das Fürstentum Reuß mit dem Wiener Kongress zu tun hat, mündet in eine Eigenproduktion des Theaters und zwar der Operetten-Uraufführung „Redoute in Reuß“. Der besondere regionale Bezug der Produktion, die am Freitag, dem 23. Februar, um 19.30 Uhr, im Großen Haus Gera zu sehen ist, verbindet mitreißende Wiener Tanzmusik mit lokalhistorischen Kuriositäten, verwickelten Liebeleien und sehr viel Wiener Schmäh. Eine weitere Vorstellung ist am Sonntag, dem 25. Februar, um 14.30 Uhr, in der gleichen Spielstätte zu erleben. Eine Einführung findet jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Konzertsaal Gera statt.

Außerirdischer Walter wirbelt alles kräftig durcheinander

In ihrem ersten Kinder- und Jugendstück „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“, das am Samstag, dem 24. Februar, um 15 Uhr, in der Bühne am Park Gera Premiere feiert, nähert sich die deutsche Autorin Sibylle Berg auf humorvolle Weise und mit großer Leichtigkeit Themen wie Mobbing und Freundschaft. Im Zentrum des Puppentheaterstücks steht die knapp neunjährige Lisa, deren Alltag zwischen Elternhaus und Schule alles andere als leicht ist. Doch dann trifft Lisa auf den sympathischen Außerirdischen Walter, der ihren Alltag kräftig durcheinanderwirbelt. Empfohlen für Kinder ab neun Jahren.

Matinee gewährt vor der Premiere Einblicke in neue Ballett-Produktion

Der Ballett-Thriller „Shadow of Blaubart“ feiert am Freitag, dem 1. März, um 19.30 Uhr, im Großen Haus Gera Premiere. Vorab lädt das Theater Altenburg Gera zu einer Matinee am Sonntag, dem 25. Februar, um 11 Uhr, in den Konzertsaal Gera ein. Das künstlerische Team bestehend aus dem Choreographenduo Arshak Ghalumyan und Alexander Abdukarimov sowie Bühnen- und Kostümbildnerin Verena Hemmerlein und Dramaturg Norbert Skowronek werden Einblicke in den Produktionsprozess geben. Zudem werden die Balletttänzer:innen Carlos Eduardo Boeira, Emilie Siqueira und Giovanni Cancemi vom Thüringer Staatsballett künstlerische Ausschnitte präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land