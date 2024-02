Gößnitz. Das Freibad Gößnitz im Altenburger Land befindet sich im Umbruch: Mehr Jugend, viele Veranstaltungen und ein zweiter Bademeister.

Für dieses Jahr stehen einige Neuerungen auf dem Plan für das Gößnitzer Freibad. Katja Tomaske vom Verein „Attraktives Freibad Gößnitz“ stellt jedoch gegenüber dieser Zeitung klar: „Da ist noch nichts ganz spruchreif, das dauert alles noch ein bisschen.“ So habe sich zum Beispiel im Vorstand einiges geändert. Der neue Vorstand wird jedoch erst am 12. April final gewählt. Erst danach ist Konkreteres zu sagen.

„Wir wollen auch bewusst einige Jugendliche ins Boot holen für den Verein. Da wurde ja auch beispielsweise schon das ,Dance and Swim‘ organisiert. Im März gibt es dazu auch noch Besprechungen“, informiert Tomaske.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Zudem möchte der Verein daran arbeiten, mehr Veranstaltungen durchzuführen, wie beispielsweise am 1. Juni den beliebten Kinderbasar im Freibad oder am 13. April den Frühlingstanz.

Im Freibad selbst gibt es derzeit auch ein paar Arbeiten, um das Bad attraktiver zu gestalten. „Wir arbeiten super mit dem Bauhof und der Stadt zusammen, das muss man schon sagen. Beispielsweise wird die Wegführung etwas geändert, damit man bei der Getränkelieferung besser rankommt. Zudem hübschen wir alles auf, es gibt ein paar neue Rabatten. Aber die Arbeiten laufen gerade noch und da ist noch nichts ganz spruchreif“, so Katja Tomaske. „Es ist alles noch in Arbeit. Aber man denkt um und möchte etwas vorwärts bringen. In dieser Zeit ist ja vieles so negativ.“

Auch ein zweiter Bademeister wird wohl ins Gößnitzer Boot geholt. Wann das Freibad in diesem Jahr öffnet, steht zudem auch noch nicht konkret fest. Der Veranstaltungsplan muss auch noch konkretisiert werden, sagt Tomaske. Geplant ist jedoch beispielsweise ein Kabarett im Freibad und die engere Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen, wie dem Fußballverein oder der Musikschule Altenburger Land. Katja Tomaske sagt: „Es gibt zur Zeit sehr viele Ideen und wir hoffen natürlich, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und neuer Schwung, auch durch neue Mitglieder, ins Freibad einzieht.“