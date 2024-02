Gößnitz. Ford Mustang aufgebrochen: Täter schlagen in Gößnitz zu. Altenburger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Den Diebstahl ihrer Handtasche meldete am Mittwoch eine 23-Jährige der Altenburger Polizei. Wie sich herausstellte, hatten bislang unbekannte Täter die Handtasche aus dem Auto der Frau in Gößnitz gestohlen. Sie schlugen dafür die hintere rechte Scheibe des Ford Mustang ein, der in der Gößnitzer Straße Am Friedhof abgestellt war. Die Diebe griffen sich die Handtasche aus dem Wageninneren und flüchteten. Die Tat geschah laut Polizei am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.50 und 14.05 Uhr. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise: telefonisch unter (03447) 4710.

