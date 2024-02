Altenburger Land. Wieso gerade jetzt viele in der Region erkältet sind und ob es überhaupt die passenden Medikamente im Altenburger Land vorrätig gibt.

Was einer Erkältung vorbeugen kann.

Ist Corona im Altenburger Land zur Zeit ein Thema?

Immer noch Medikamente knapp im Altenburger Land?

Apotheker Lutz Gebert und sein Team in der Schmöllner Osterland-Apotheke haben derzeit wieder eine Menge zu tun. „Die Erkältungswelle ist zwar in diesem Jahr etwas kleiner als letztes Jahr, aber sie ist noch lange nicht vorbei“, sagt Gebert gegenüber dieser Zeitung. „Die Hochzeit ist nämlich gerade jetzt, man sagt so von Mitte Februar bis Mitte März und das ist ja genau die Zeit jetzt.“

Kein klares kaltes Winterwetter im Altenburger Land

Und der Schmöllner Apotheker weiß genau: „Wenn wir klares kaltes Winterwetter haben, dann ist das kein Erkältungswetter. Das Problem beginnt, wenn es so ein feuchtes und wechselhaftes Wetter ist wie jetzt gerade. Das trägt dann auf jeden Fall zur Erkältung bei, der Mensch kann sich wohl am besten auf einen wirklichen Winter einstellen. Zudem fühlt sich richtige klare Kälte in der Regel auch nicht so kalt an.“

So können sich die Viren bei trockener Luft auch viel schlechter halten. „Bei feuchtem Wetter ist es ja beispielsweise auch möglich, kalte Füße zu bekommen oder ähnliches, was zur Erkältung führen kann“, weiß der Apotheker.

Corona im Altenburger Land derzeit kein großes Thema

Auf Nachfrage dieser Zeitung hin, ob derzeit Corona ein Thema ist, antwortet Lutz Gebert wie folgt: „Corona war auf jeden Fall um den Jahreswechsel herum ein großes Thema. Wir sehen das bei uns in der Apotheke immer an den Tests, die verkauft werden. Und momentan sind es nicht so viele. Derzeit kann man sagen, dass die echte Influenza häufiger vorkommt wie Corona.“ Die echte Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch Grippeviren verursacht wird und zu hohem Fieber, schweren Kopf- und Gliederschmerzen und einem trockenen Reizhusten führen kann.

Viele Medikamente gegen Erkältung in Schmölln gekauft

Das derzeitige Kaufinteresse der Kunden und Kundinnen in den Apotheken im Altenburger Land reicht momentan über das gesamte Sortiment. Häufig gekauft werden Medikamente, die Erkältungssymptome lindern sollen, wie Halsschmerzen oder eine verstopfte Nase. „Jeder Mensch und jede Erkrankung ist aber natürlich individuell unterschiedlich. Von daher gibt es nicht das eine Medikament für alle Fälle“, so der Apotheker.

Doch, wie kann man einer Erkältung oder einer echten Influenza am besten vorbeugen? Lutz Gebert hat gute Ratschläge für die Leser und Leserinnen dieser Zeitung parat: „Zur Vorbeuge empfehle ich natürlich auf jeden Fall einen gesunden Lebenswandel. Das schließt zum Beispiel unbedingt eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und ausreichend Schlaf ein. Zudem ist es wichtig, die Räume nicht zu überheizen, denn trockene Luft ist schlechter für uns. Ich empfehle Schocklüften. Und, man kann und sollte in besonders trockenen Räumen auch Luftbefeuchter aufstellen. Das kann man sich ja sehr angenehm gestalten, beispielsweise in Kombination mit einem ätherischen Öl. Die Ernährung sollte vitaminreich und ausgewogen sein. Und, ganz wichtig: richtig anziehen. Das klingt total simpel, ist aber besonders wichtig. Wenn man zum Beispiel die Jacke offen hat, hilft es, einen Schal zu tragen. Die Nieren-und Halsgegend sollte immer abgedeckt sein.“

Denn: Nicht die Kälte an sich macht krank, sondern die Viren. Trotzdem ist es sinnvoll, sich bei Kälte warm anzuziehen. Wenn nämlich der Körper sowieso schon gegen Krankheitserreger ankämpft – was man gar nicht unbedingt selber merkt –, schwächt die Kälte den Körper zusätzlich.

Immer noch Medikamentenengpässe im Altenburger Land

Das Thema Medikamenten-Engpass ist laut Apotheker Lutz Gebert immer noch ein großes. „Die Liste, der Medikamente, die nicht lieferbar sind, ist nicht viel kürzer geworden. Aber das Erkältungsthema ist hier nicht der Schwerpunkt. Einzelne Antibiotika gibt es dann mal nicht, aber da muss der Apotheker/ die Apothekerin oder der Arzt/ die Ärztin dann tauschen. Manchmal ist trotzdem die sofortige Versorgung mit einem bestimmten Medikament nicht gleich möglich, aber da findet sich meistens direkt eine praktikable Lösung.“

Moderne Antidiabetika im Altenburger Land schwer zu bekommen

Im Erkältungsbereich sind zum Teil Medikamente mit dem Wirkstoff Salbutamol schwerer zu bekommen. Diese benötigt man zum Beispiel bei Atemnot. Das größere Sorgenkind sind aber, laut Lutz Gebert, die modernen Antidiabetika. „Das wird sich auch nicht so schnell ändern.“ Kurz erklärt: Antidiabetika sind spezielle Arzneimittel, die den Blutzucker senken.