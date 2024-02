Werdau. Ermittlungen nach gefährlichem Fund in Werdau. Hund frisst präparierten Köder - Polizei mahnt zur Vorsicht.

Die Polizei hat in Werdau Köder, die mit Rasierklingen präpariert waren, gefunden und warnt alle Hundebesitzer. Wie die Beamten aus dem benachbarten Westsachsen mitteilen, war ein Mann am Mittwochabend mit seinem Hund zum Spaziergang in einer Gartenanlage an der Werdauer Holzstraße/Ecke An der Sportschule unterwegs, als er bemerkte, dass sein Hund stehen blieb und etwas vom Boden fraß.

Spanische Dogge frist von präpariertem Sülze-Köder

Der Mann entdeckte mehrere Stücke geschnittene Sülze und versuchte, seinen Hund am Fressen zu hindern. Das gelang ihm jedoch nicht. In einem der übrig gebliebenen Sülzestück fand der Hundebesitzer den Teil einer Rasierklinge und eilte daraufhin mit seinem Vierbeiner zum Tierarzt auf. Die Spanische Dogge wurde umgehend medizinisch behandelt und blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizei ermittelt und warnt vor allem Hundebesitzer

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sie warnt: Die Menschen sollten mögliche präparierte Köder im genannten Bereich in Werdau achten. Hundebesitzer sollten - ganz gleich an welchem Ort, sehr aufmerksam sein, wenn sie mit ihrem Tier spazieren gehen. Zeugen, die Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden zudem gebeten, sich im Polizeirevier Werdau zu melden: Telefon (03761) 7020.

