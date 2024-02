Altenburger Land. Nicht verpassen: Top-Events im Altenburger Land – Schule, Kultur und mehr.

Termine für die Schulanmeldung an der Regelschule Gößnitz

Die diesjährige Schulanmeldung für die künftigen 5. Klassen der Staatlichen Regelschule Gößnitz findet vom 11. bis 13. März statt. Schülerinnen und Schüler der jetzigen 4. Klassen können durch ihre Eltern in diesem Zeitraum an der Regelschule für die zukünftigen 5. Klassen angemeldet werden. Mitzubringen sind die „Anmeldung an die Regelschule“, welche von der Grundschule mitgegeben wird sowie das Halbjahreszeugnis des Kindes. Anmeldezeiten sind am 11. März von 10 bis 14 Uhr, am 12. März von 17 bis 19 Uhr sowie am 13. März von 8 bis 10 Uhr. Termine können auch telefonisch vereinbart werden unter (034493) 38612.

Altenburger Theaterverein lädt zu „Wir um vier“.

Der Altenburger Theaterverein lädt am Mittwoch, 28. Februar ab 15.30 Uhr in den Bürgersaal des Ratskellers Altenburg zur „Wir um vier“- Veranstaltung ein. Zu Gast wird die Theaterpädagogin Anna Fricke sein, die in der nächsten Woche in Altenburg die Schultheatertage durchführen wird.

Fastengespräche in Nöbdenitz werden fortgesetzt

Aktuell laufen in Nöbdenitz die Fastengespräche. Nächster Termin dafür ist Dienstag, 27. Februar um 19 Uhr. Gesprächsgast an diesem Abend in der Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz ist diesmal André Demut. Unter dem Thema „Sich einbringen“ stellt er seine Arbeit des Beauftragten der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung vor.

Altenburger Berufsschule lädt zum Tag der offenen Tür

Die Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg lädt am 2. März zum Tag der offenen Tür. Die Ausbildungspalette dieses Hauses wird an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr vorstellt. Angeboten werden Schulrundgänge durch Unterrichts- und Praxisräume sowie Werkstätten. Eine Info-Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler, die den Realschulabschluss anstreben, findet um 11:00 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler, welche den Hauptschulabschluss im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) erwerben möchten, informieren sich um 10:30 Uhr. Weitere Infos: telefonisch unter (03447) 8651-0 und unter www.pierer-schule.de.

Eine venezianische Reise am Sonntag in der Altenburger Kunstgasse

Zur Sonntagsführung am 25. Februar 2024, 14 Uhr, stellt Vizechef des Lindenau-Museums Benjamin Spira in der Dauerausstellung des Interims in der Kunstgasse 1 ausgewählte Stücke aus der Bibliothek Bernhard August von Lindenaus vor. Unter dem Titel „Eine venezianische Reise“ setzt er sich mit ihr auseinander. Die in der Kunstbibliotheksvitrine gezeigten Reiseführer und Geschichtswerke zu Venedig beinhalten Karten und Abbildungen, anhand derer Spira den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung Schlaglichter aus der Geschichte der Lagunenstadt vermittelt.

