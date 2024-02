Meuselwitz. Unbekannte haben von einem Privatgrundstück einen Audi A6 Quattro entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

In Meuselwitz haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen grauen Audi A6 Quattro gestohlen. Laut Polizeimeldung stand das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück in der Erich-Weinert-Siedlung. Der 49 Jahre alte Besitzer stellte den Diebstahl am Donnerstagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei.

Eine eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

red