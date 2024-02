Schmölln/Saara/Altenburg. Von Schmöllner Plauderstunde bis Pflanzkübel-Patenschaften - das sind die aktuellen Meldungen aus dem Altenburger Land

Die nächste Plauderstunde mit Frank Hübschmann im Hotel Reussischer Hof findet am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr, in Schmölln statt. Die Gäste sind diesmal Klaus Hofmann und Tochter Marlene. Er ist Leiter des Museums Burg Posterstein und sie, Tochter Marlene, seine Angestellte. Seit 1992 leitet Hofmann das Museum Burg Posterstein. Zuvor hatte seine Frau Sabine diese Stelle inne. Die Besucher werden während der Plauderstunde viel über den Lebensweg und das gemeinsame Engagement der Hofmanns fürs Museum Burg Posterstein erfahren. Die Geschichte der Burg von früher bis in die heutige Zeit kommt natürlich dabei auch zur Sprache, die aktuell einen neuen Nordflügel bekommt.

Gewachsen, gelernt, gemalt - neue Ausstellung in Schmöllner Rathausgalerie

Luisa Kretschmar zeigt aktuelle ihre Arbeiten in der Rathausgalerie Schmölln. © Funke Medien Thüringen | Sina Burkhardt

Bis zum 31. März ist in der Schmöllner Rathausgalerie die Ausstellung „Gewachsen, gelernt, gemalt“ zu sehen. Ausstellerin ist Luisa Kretschmar. Sie hat vor sechs Jahren angefangen zu malen – damals noch Landschaftsbilder. Heute und nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zu Gestaltungstechnischen Assistentin malt sie vor allem abstrakte Bilder. Angeschaut werden könnte diese zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Schmölln.

Paten für alle Pflanzkübel im Schmöllner Zentrum gefunden

Für alle 26 Pflanzkübel im Schmöllner Stadtzentrum haben sich jetzt Paten gefunden, die Bepflanzung, Pflege und Wartung der Gefäße für die nächsten fünf Jahre finanziell unterstützen. Dem Aufruf zur Kübelpatenschaft folgten Privatpersonen, aber auch der Heimat- und Verschönerungsverein, der mit zehn Kübeln die meisten Patenschaften übernimmt. In den kommenden Wochen wird der Bauhof die Kübel einholen, aufbereiten und bepflanzen. Vermutlich ab Ende März, spätestens im April werden sie zurück sein auf dem Schmöllner Markt.

Meldestelle in Saara im März nicht besetzt

Im Zeitraum von Mittwoch, 6. März, bis Montag, 25. März, ist die Meldestelle Haus 2 in Saara der Gemeinde Nobitz nicht besetzt. In dringenden Angelegenheiten wird gebeten, sich in dieser Zeit telefonisch an die Einwohnermeldestelle in Nobitz zu wenden: (03447) 3108-14. In Saara beantragte Personaldokumente können in dieser Zeit nach vorheriger Terminvereinbarung in Nobitz abgeholt werden.

Diese Straßen und Plätze in Altenburg sind ab Montag dicht

In der Zeit von Montag, 26. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 15. März, werden in der Kreuzstraße und Paditzer Straße Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes durchgeführt. Dafür ist es erforderlich, die Kreuzstraße für den Fahrzeugverkehr vollständig zu sperren. Betroffen ist der Bereich zwischen Paditzer Straße und Paditzer Fußweg. Die Einbahnstraßenregelung im weiteren Straßenverlauf der Kreuzstraße bleibt bestehen. Die Zufahrt zur Kreuzstraße ist über den Paditzer Fußweg möglich, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. In diesem Zusammenhang ist mit Haltverboten in der Kreuzstraße und in der Paditzer Straße zu rechnen. Am Dienstag, 27. Februar, kommt es zudem zur Sperrung der Straße Melchior-Bauer-Gasse im Altenburger Ortsteil Lehnitzsch. Grund hierfür sind Kanalinspektionen. Im Zuge von Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal und der Erneuerung von Parkmöglichkeiten am Ärztehaus Nordplatz 7 kommt es laut Stadtverwaltung ab 26. Februar bis voraussichtlich 22. März zur Sperrung der dortigen Zufahrt. Des Weiteren sind auch die Gehwege um das Gebäude von den Arbeiten betroffen und deswegen gesperrt. Die Fußgänger müssen einen Umweg über die Albert-Levy-Straße nehmen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land