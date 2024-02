Altenburg. Zertifizierung als Meilenstein für das Klinikum Altenburger Land: Qualitätssiegel ermöglicht Behandlungsspektrum seltener Erkrankung

Altenburger Klinik erhält besonderes Gütesiegel.

Innovative Myastenia gravis-Behandlung ab sofort möglich.

Neue Zertifizierung erweitert Therapieangebot im Altenburger Land.

Das Klinikum Altenburger Land erhielt jetzt ein besonderes Qualitätssiegel: Manuela Tokarski und Christoph Kaufmann von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft (DMG) überreichten am Altenburger Waldessaum die Zertifizierung für das zweite Integrierte Myasthenie-Zentrum Ostdeutschlands.

Hochspezialisierte medizinische Betreuung wird nun möglich

Die Zertifizierung folgt einer intensiven Prüfung durch die DMG und unterstreicht die Expertise der Altenburger Klinik in der Versorgung von Myasthenia gravis-Patienten. „Dieser Erfolg ermöglicht es uns, Betroffenen aus der gesamten Region hochspezialisierte medizinische Betreuung zu bieten“, erklärt Chefarzt der Klinik für Neurologie, Jörg Berrouschot. Die Charité in Berlin hatte bisher als einzige Institution in der Region diesen Standard erreicht.

Breites Behandlungsspektrum im Klinikum Altenburger Land

Leitende Oberärztin Norma Krümmer betont die umfassenden Behandlungsmöglichkeiten in Altenburg, von Spezialsprechstunden bis hin zur intensivmedizinischen Versorgung. Innovative Verfahren wie Immunadsorption und Plasmapherese ergänzen das Behandlungsspektrum, das von einem erfahrenen Team aus Fachkräften durchgeführt wird.

Die Bedeutung der Zertifizierung liegt in der Erfahrungsgewinnung und der Standardisierung der Behandlung, was besonders bei seltenen Erkrankungen wie Myasthenia gravis eine wesentliche Rolle spielt. Zusätzlich ermöglicht die enge Kooperation mit der Charité eine optimale Patientenversorgung.

So selten ist Myasthenia gravis

Myasthenia gravis, eine seltene Autoimmunerkrankung, zeichnet sich durch übermäßige Muskelermüdung aus. Die Prävalenz in Deutschland liegt bei geschätzten 20.000 Betroffenen. Mit dieser Anerkennung des Klinikums Altenburger Land schreitet die Verbesserung der medizinischen Landschaft für Menschen mit dieser Erkrankung weiter voran.

