Altenburger Land. Vom Wohlstand der Bauern geprägt und architektonisches Erbe, das inzwischen als bedroht gilt: Der Altenburger Vierseithof.

Rettung der Vierseithöfe: Ein Aufruf zur Erhaltung.

Vierseithöfe im Altenburger Land ringen mit der Zeit.

Erhalt vor Abriss: 2024 soll Bewusstsein fördern.

Die beiden wichtigsten Sätze lauten: „2024 ernennt die Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. (IgB) den Altenburger Vierseithof zum Bauernhaus des Jahres. Vierseithöfe von gigantischem Format prägen auf einzigartige Weise die winzigen Dörfer des Altenburger Landes.“

Das Jahr des Altenburger Bauernhofes - darum geht es

„Der Altenburger Vierseithof erlebte vom Ende des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts seine Blütezeit. Er zeugt vom einstigen Selbstbewusstsein und vom Wohlstand der Altenburger Bauern, die auf nährstoffreichen Lössböden reiche Erträge erwirtschafteten“, heißt es in der Pressemitteilung der Interessengemeinschaft Bauernhaus. „In der Grundfläche kann ein Vierseithof die Ausdehnung eines Fußballfeldes erreichen. Typisch sind seine einzelnen Gebäude, die sich an vier Seiten um einen gepflasterten Innenhof gruppieren – mit einem Misthaufen in der Mitte.“

Natürliche Baustoffe abzureißen und zu entsorgen um dann Häuser aus energetisch fragwürdigen Baustoffen dort hinzusetzen ist nicht sinnvoll, wenn man das Klima schonen will. Martin Burkhardt

Vierseithöfe sind ziemlich einzigartig, wird in der Begründung schnell deutlich: „Charakteristisch für den Vierseithof ist das Wohnhaus mit Umgebinde und Bohlenstube, ist doch das Altenburger Land nach der Oberlausitz das zweitgrößte Verbreitungsgebiet von Umgebindehäusern in Deutschland. Daneben gibt es den Pferde- und Kuhstall, die Scheune und ein weiteres Seitengebäude sowie das repräsentative Torhaus, das den Hof zum Dorf hin schließt.“

Seit mehr als 100 Jahren als eigenständige Architektur anerkannt

„Es geht hier nicht um einen einzelnen Hof, der geehrt oder hervorgehoben werden soll“, betont Martin Burkhardt, Vorsitzender des Vereins Altenburger Bauernhöfe e.V., der Mitglied in der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. ist.

Es gehe um den Altenburger Vierseithof an sich, der schon seit über 100 Jahre als eigenständige Architektur anerkannt ist. 1905 beschrieb Dietrich Schäfer in seinem Buch „Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten“ den Altenburger Vierseithof erstmals als eigenständige Bauernhaus-Architektur. Eine regionale Architektur, die heute allerdings bedroht ist.

„Es gibt Adressbücher unter anderem aus den Jahren 1904 und 1930, in denen für jedes Dorf im Altenburger Land alle Höfe aufgelistet sind und zwar nach ihrer Hektar-Größe sortiert“, erzählt Martin Burkhardt. „Darin wurden 1400 Vierseithöfe erfasst. In den Jahren 1998 und 2002 haben dann Denkmalschutz und Kommunen mit Hilfe von ABM-Kräften untersucht, wie viele komplette Vierseithöfe es noch gibt: Nur noch 700 – die Hälfte. Und das ist 20 Jahre her.“

Erfahrungsgemäß würden jedes Jahr drei bis fünf Vierseithöfe abgerissen – oft um dort Bauland für moderne Eigenheime zu schaffen. „Dabei sollte der Erhalt doch immer vor dem Abriss stehen – allein aus energetischen Gründen“, ärgert sich Martin Burkhardt. „Natürliche Baustoffe abzureißen und zu entsorgen um dann Häuser aus energetisch fragwürdigen Baustoffen dort hinzusetzen ist nicht sinnvoll, wenn man das Klima schonen will.“

Bewusstsein für die Schönheit wecken

Sein Anspruch ist klar: „Wir wollen das Bewusstsein für die Schönheit von Vierseithöfen wecken – und und den Mut und die Liebe, solche Objekte auch zu nutzen. Wir erhoffen uns durch die deutschlandweite Berichterstattung, dass neugierige und interessierte Menschen hierhin kommen, dass der Altenburger Vierseithof bekannter wird – und dass vielleicht doch der eine oder andere leerstehende Hof erworben und erhalten wird“, fasst Martin Burkhardt zusammen.

Damit ist er nicht allein. Viele empfinden die Auszeichnung als große Chance. „Aus dem Altenburger Land, dem Land der einstmals 1000 Höfe, sollte ein Land der Lebensmodelle auf und mit den Vierseithöfen entstehen“, meint zum Beispiel Christine Büring, Geschäftsführerin der Altenburger Tourismus GmbH auf unsere Anfrage. „Bauern als Direktvermarkter, Gastgeber, Künstler, Start-ups, neue Modelle des Zusammenlebens inmitten der Metropolregion um Leipzig entstehen schon jetzt und bekommen durch die Auszeichnung hoffentlich noch einmal Schub.“

Die feierliche Würdigung des Altenburger Vierseithofs als Bauernhaus des Jahres 2024 soll im April in Lehma stattfinden.

