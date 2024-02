Altenburger Land. Von einem Juwel im Spotlight bis zur extra scharfen Mutprobe aus dem Altenburger Land: Das ist die Hitliste unserer Online-Leserschaft

Neuigkeiten aus dem Altenburger Land - die Meldungssammler mit Aktuellem aus dem Altenburger Land gehörten in der Woche vom 19. bis 24. Februar zu den meist gelesenen Beiträgen der Schmöllner Online-Ausgabe der Ostthüringer Zeitung. Ob Kultur, Termingeschehen, Vorträge, Leseabende und noch viel mehr - die Leserschaft interessiert sich brennend dafür, was vor ihrer Haustür und in der gesamten Region so los ist. Hier geht es zur jüngsten Ausgabe des Meldungssammlers: Neuigkeiten aus dem Altenburger Land.

Über kreative Eltern, die sich von Horrorechnung nicht abschrecken lassen

Und auch diese Geschichte stieß auf überragendes Interesse der Online-Leserschaft: Zu hohe Fahrtkosten für den Transport von 13 Vorschulkindern aus dem Schmöllner Kindergarten Kastanienhof zur wöchentlichen Schwimmkurs-Stunde im Tatami ließen die Eltern der Mädchen und Jungen kreativ werden. Zuvor hatten sie sich sechs Monate lang vergeblich bemüht, einen professionellen Fahrdienst zu engagieren. Ein Unternehmen sprang kurzfristig ab, das einzige Angebot danach beinhaltete so hohe Kosten für den Transportservice, dass der Schwimmkurs für die Schmöllner Knirpse fast ins Wasser gefallen wäre. Musste er aber nicht. Warum, ist hier zu erfahren: Zu hohe Fahrtkosten: Schmöllner Eltern retten Kinder-Schwimmkurs.

Wer mit einer extra scharfen Mutprobe aus dem Altenburger Land punktet

Was es mit einer besonderen Mutprobe aus dem Altenburger Land auf sich hat, wollten in dieser Woche ebenfalls sehr viele Leserinnen und Leser der Schmöllner Online-Ausgabe der Ostthüringer Zeitung wissen. Welche Veranstaltung dahinter steckt und vor allem wer wem eine extra scharfe Mutprobe aberverlang, steht hier: Extra Scharfe Mutprobe aus dem Altenburger Land.

Fortschritt bedeutet mit unter Einschränkungen

Fortschritt bedeutet mitunter - wenn auch kurzfristig - Einschränkungen. Wie die aussehen können, muss ein Dorf im Altenburger Land in den kommenden Tagen erfahren. Um welchen Ort es sich handelt, wofür dessen Einwohner Verständnis aufbringen müssen und was die Schmöllner Rathausspitze dazu sagt, ist hier nachzulesen: Dorf im Altenburger Land von der Außenwelt fast abgeschnitten.

2024 wird ein besonderer Schatz im Altenburger Land ins Schaufenster gestellt

Dass das Altenburger Land viele Pfunde hat, mit dem es wuchern kann, ist längst bekannt und das wissen nicht nur die Einwohner dieses Landstriches. Ein ganz besonderes Juwel wird jetzt ganz groß ins Rampelnlicht gerückt und das für das gesamte Jahr 2024. Das wird auch Zeit, findet sicher nicht nur diese Redaktion. Um welchen besonderen Schatz im Altenburger Land es sich dabei handelt und warum er diese besondere Anerkennung redlich verdient hat, erzählt diese Geschichte: Ein Juwel im Altenburger Land rückt 2024 ins Rampenlicht.