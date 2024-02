Altenburger Land. Glänzende Klavierklasse, Zukunftschancen und noch viel mehr: Hier geht es zu den aktuellen Terminen für das Altenburger Land.

Nachwuchspianisten stellen ihr Können in Gößnitz unter Beweis

Das Klavier steht im Mittelpunkt eines musikalischen Nachmittags am Sonntag, 3. März, um 16:00 Uhr. Große und kleine Pianisten der Klavierklasse von Irmtraut Friedrich wollen sich dabei mit ihren Leistungen der Öffentlichkeit vorstellen. Die Pädagogin und Pianistin Irmtraut Friedrich möchte an diesem Nachmittag nicht nur alle ihre Schüler präsentieren, sondern ihnen die Gelegenheit geben, einmal im Gößnitzer KulturCentrum in einem anspruchsvollen Rahmen aufzutreten und ihr Können unter Beweis zu stellen. Irmtraut Friedrich rundet als Solistin am Klavier das Programm mit Solostücken von Chopin und Schumann ab.

Premiere für Ausbildungsmesse in der Stadthalle Meerane

Zur ersten Meeraner Ausbildungsmesse am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 13 Uhr sind alle Schülerinnen und Schüler aus Meerane und den umliegenden Städten und Gemeinden in der Stadthalle Meerane eingeladen. Neben regionalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen werden auch Vertreter von Bildungseinrichtungen, der Handwerkskammer und der Krankenkassen vor Ort sein. Insgesamt 70 Ausbildungsberufe und Studiengänge werden vorgestellt. Neben lockeren Gesprächen stehen praktische Übungen, Workshops und der Dialog mit aktuellen Auszubildenden im Fokus. Darüber hinaus können Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und Schulen verwirklicht werden. Eingeladen ist außerdem ein Fotograf, der an diesem Tag kostenfreie Bewerbungsfotos erstellen wird. Weitere Informationen gibt es unter www.Meeraner-Buendnis.de/Aktionen.

Thümmels Spuren im Altenburgischen

Bei dem Vortrag der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes e. V. (GAGO) am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr, widmen sich Marlene Hofmann und Franziska Huberty vom Museum Burg Posterstein dem sächsisch-gotha-altenburgischen Minister Hans Wilhelm von Thümmel. Der Vortrag findet im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg statt. Anhand historischer Ansichten und Zitate erzählen Franziska Huberty und Marlene Hofmann vom Wirken des Staatsmannes. 2024 jährt sich sein Geburtstag zum 280. Mal und sein Begräbnis in der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz ist genau 200 Jahre her. Dies inspirierte das Altenburger Land zum Ausrufen des Thümmel-Jahres 2024.

Mehr zum Thema

Kantor der Dresdener Frauenkirche gastiert in Lumpzig

Der jüngst gegründete Verein zur Erhaltung der Kirche Lumpzig lädt am Freitag, 1. März, zum Konzert an der Lumpziger Mende-Orgel ein. Gast wird an diesem Abend Matthias Grünert und damit der Kantor der Dresdener Frauenkirche sein. Einlass zum Konzert ist ab 15 Uhr, Beginn ist 16 Uhr. Insgesamt acht Veranstaltungen zu Gunsten der Lumpziger Kirche stehen in diesem Jahr auf dem Programm des Vereins. Die Erlöse daraus fließen komplett in die Sanierung der Kirche Lumpzig

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land