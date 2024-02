Altenburger Land. Nach Gelddiebstahl bei einer 88-Jährigen: Polizei im Altenburger Land warnt vor Trickbetrügern und falschen Firmenmitarbeitern.

88-Jährige in Altenburg um hohen Geldbetrag erleichtert

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen am Freitag, 23. Februar, eine 88-jährige Frau vor ihrem Haus an und erklärten ihr, dass die Heizmessgeräte abgelesen werden müssen. In der Wohnung angelangt, spielten die Männer nicht nur vermeintliche Arbeiten vor, sondern sie nutzten einen unbeobachteten Moment, einen hohen Geldbetrag zu entwenden. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Telefon (0365) 8234 1465. Im Visier der Täter sind überwiegend ältere Menschen. Bestehen an den genannten Gründen oder beim Auftreten etwaiger Firmenmitarbeiter Zweifel, sollte die nächste Polizeidienststelle kontaktiert werden, rät die Landespolizeiinspektion Gera.

Scheibe eingeschlagen: Jugendliche rennen vom Tatort weg

Unbekannte zerstörten am Sonntag, 25. Februar, gegen 17 Uhr die große Scheibe einer Bushaltestelle in der Altenburger Mühlpforte. Ein Zeuge beobachtete die Tat und sah mehrere jugendliche Täter vor Eintreffen der Polizei vom Tatort wegrennen. Der Schaden an der Haltestelle wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Berauscht mit dem Auto auf dem Schmöllner Markt unterwegs

Am Freitag, 23. Februar, ereignete sich am Nachmittag auf dem Schmöllner Markt ein Verkehrsunfall mit leichten Sachschäden an zwei Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Unfallverursacher auf seine Fahrtüchtigkeit hin getestet. Hierbei stellte sich heraus, dass der georgische Fahrer sein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

