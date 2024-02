Lucka. In Lucka ist am Montagmorgen eine Siebenjährige verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Suzuki erfasste das Kind an einem Fußgängerüberweg.

Bei einem Unfall am Montagmorgen ist in Lucka (Altenburger Land) ein sieben Jahre altes Mädchen verletzt worden. Laut Angaben der Polizei wurde das Kind am Fußgängerüberweg Meuselwitzer Straße/Bahnhofsstraße von einem 20-jährigen Suzuki-Fahrer erfasst.

Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten der Siebenjährigen wurden von der Polizei informiert und ein Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

red