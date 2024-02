Altenburger Land. Im Freibad Gößnitz wird gebaut und die Jugend rezitiert: Das und noch mehr wird aktuell in den kommenden Tagen im Altenburger Land.

Die nächste Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umweltausschusses des Stadtrates Gößnitz findet am Montag, 4. März, 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Vergabebeschluss für Bauleistungen im Freibad Gößnitz. Anfragen der Ausschussmitglieder sowie Bürgerfragestunde ergänzen den öffentlichen Teil der Sitzung.

Naturfreunde Schmölln treffen sich in Altkirchen

Am Donnerstag, 29. Februar, findet um 19 Uhr im Landgasthof Altkirchen der neueste Vortrag der Schmöllner Naturfreunde statt. Ulrich Schuster aus Chemnitz referiert in seinem spannenden Vortrag über seine Erlebnisse in Ecuador und den Galapagosinseln.

Neue Öffnungszeiten auf Schmöllner Brückenplatz

Ab Freitag, 1. März, ist das Abgeordnetenbüro von Ute Lukasch (Die Linke) auf dem Brückenplatz in Schmölln wie folgt geöffnet: montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 15 Uhr, dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Weitere Informationen unter Telefon 034491/586796 oder per Mail wkb-schmoelln@utelukasch.de.

Kranzniederlegung an Nöbdenitzer Eiche

Am Freitag, 1. März, 10 Uhr, wird an der Nöbdenitzer Eiche ein Kranz niedergelegt. Wie der Ortsverschönerungsverein des Schmöllner Ortsteiles mitteilt, ist der 200. Todestag von Hans Wilhelm von Thümmel der Anlass.

Regionalausscheid „Jugend rezitiert“ im Altenburger Land vor seinem Finale

Der Regionalausscheid „Jugend rezitiert“ im Altenburger Land findet am 6. und 7. März statt. Über 100 Schüler aus den Regelschulen und den Gymnasien des Altenburger Landes sind für die diesjährigen Wettbewerbstage des Regionalausscheides „Jugend rezitiert“ durch die Schulen nominiert worden. In diesem Jahr werden am ersten Wettbewerbstag Schüler der Regelschulen und am zweiten Wettbewerbstag Schüler der Gymnasien ihr Können unter Beweis stellen. Themen sind: „Abenteuerliche Welt“, „Bleib in Bewegung“ und „Welten verändern“. Eine Fach- sowie eine Schülerjury werden die Prädikate vergeben und die Preisträger küren. Die Besten werden im Rahmen einer Gala gemeinsam mit Preisträgern verschiedener musikalischer Wettbewerbe am 4. Mai 2024 im Theaterzelt Altenburg zu hören sein.