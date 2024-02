Altenburger Land. Altenburger Land: Schmölln erweitert E-Infrastruktur. Wo weitere Stromtankstellen geplant sind.

Mehr Stromtankstellen: Schmölln treibt E-Ausbau voran.

Schnelleres Laden mit 22 kW-Leistung jetzt möglich.

Neue E-Ladesäule am Tatami-Bad aktiv.

Zwei Ladesäulen am Sport- und Freizeitbad Tatami bieten ab sofort eine weitere Möglichkeit in der Stadt Schmölln, E-Autos aufzuladen. Die Säulen sind jetzt in Betrieb gegangen.

Vier weitere Ladeplätze für die Stadt Schmölln

Die zwei installierten Säulen ermöglichen das zeitgleiche Laden von insgesamt vier Elektroautos. Mit einer Ladeleistung von 22 kW ist diese höher als bei den Ladesäulen im Zentrum der Stadt mit 11 kW. „Moderne Autos laden hier schneller. Trotzdem sind es aber auch keine Schnellladesäulen“, erklärt Severin Kühnast, Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln GmbH, die Leistung hinter der Technik.

Ladesäulen sind für Jedermann nutzbar

Eine Schnellladesäule sei außerdem zeitnah beim Drogerie-Markt Rossmann auf der anderen Straßenseite geplant, ergänzt er. Dann ist die E-Infrastruktur in Schmölln wirklich gut ausgebaut, wie er einschätzt. Die Ladesäulen am Sport- und Freizeitbad sind für jeden nutzbar, nicht nur für Tatami-Besucher. Voraussetzung ist lediglich eine gängige Ladekarte oder -App. „Praktisch ist das Laden trotzdem, wenn es mit einem Besuch in unserem Bad kombiniert wird“, empfiehlt Kühnast. So stehen Erholung, Sport und Funktionalität in direkter Verbindung zueinander. In zwei bis vier Stunden ist ein Auto mindestens halbvoll geladen und kann etliche Kilometer weiterfahren.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass jetzt eine weitere Lademöglichkeit in der Stadt Schmölln für E-Mobilität besteht und nun auch am Freizeitbad Tatami geladen werden kann“, ergänzt Bürgermeister Sven Schrade. Er führt fort: „Die Ladesäulen standen bereits im letzten Jahr, konnten aber erst jetzt in Betrieb genommen werden, weil es noch Abstimmungsbedarf zwischen der Thüringer Energie AG und dem Stromgrundversorger gab.“ Durch diesen Einsatz hat sich der Anschluss der Ladeinfrastruktur ans Stromnetz durch die TEAG beschleunigt“, bestätigt Kühnast