Altenburger Land. Altenburger Land: Schalttag ohne technische Pannen, aber mit persönlichen Meilensteinen.

Schalttag-Hochzeiten: Seltenes Ja-Wort.

Kein Chaos am 29. Februar im Altenburger Land.

Wo man sich am 29. Feburar 2024 das Ja-Wort gibt.

Es gibt wohl kaum ein außergewöhnlicheres Datum für einen Geburtstag oder eine Hochzeit als den 29. Februar. Ein Tag, der nur alle vier Jahre wiederkehrt, schreibt das Thüringer Landesamt für Statistik in einer Presseinformation. Das bietet Gelegenheit, auf die vergangenen „bevölkerungsstatistischen“ Schalttage und -jahre zurückzublicken. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik dürfen sich insgesamt 46 Paare darauf freuen, in diesem Jahr ihren 1. „echten“ Hochzeitstag feiern zu können. Und 33 Kinder, die am 29. Februar 2020 das Licht der Welt erblickten, feiern in Thüringen ihren 1. „echten“ Geburtstag.



Wir wollten wissen, wie das im Altenburger Land aussieht und was für Auswirkungen der Schalttag bei im Kreis hat. Konkret erkundigten wir uns, ob an Schalttagen viele Kinder geboren werden, ob es Paare gibt, die an Schalttagen heiraten, wie es – nicht so lustig – es mit der Sterberate an Schalttagen aussieht und ob Schalttage eigentlich technische oder bürokratische Probleme auslösen. Wir fragten nach bei der Stadt Altenburg und der Stadt Schmölln.



In Schmölln ließ Maja Persch, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Mitarbeiter des Standesamtes die Zahlen der Geburten und Sterbefälle für die letzten fünf Schaltjahre – also von 2004 bis 2020 – heraussuchen und kam mit sehr vielen Nullen zurück. Es wurden in diesem Zeitraum in Schmölln weder Kinder an Schalttagen geboren, noch gab es Sterbefälle – mit einer Ausnahme. Am Schalttag im Jahr 2012 wurde ein Kind geboren und es gab einen Sterbefall. Das Kind, das damals, 2012, geboren wurde, feiert am 29. März 2024 immerhin seinen dritten „richtigen“ und so seltenen Geburtstag.

In Altenburg konzentriert man sich ganz auf den aktuellen Schalttag und schreibt: „Ob am morgigen Schalttag mehr Kinder als sonst geboren werden, bleibt abzuwarten, uns erschließt sich allerdings nicht, warum das so sein sollte.“ Einig ist man sich sowohl in Schmölln als auch in Altenburg – und das ist doch sehr beruhigend – dass der Schalttag keinerlei technische oder bürokratische Probleme auslöst.

Also ist es ein Tag wie jeder andere auch? Für die meisten wahrscheinlich – ja. Aber nicht für alle. Während in Altenburg an diesem 29. Februar niemand heiratet, gibt es in Schmölln doch ein Paar, das sich dieses außergewöhnliche Datum ausgesucht hat, um „Ja“ zu sagen. Herzlichen Glückwunsch.