Altenburger Land. Fastengespräche, Touristik-Service, Freibadpreise und noch viel mehr: Das steht an in den kommenden Tagen im Altenburger Land.

Altenburger Erlebnisportal jetzt auch donnerstags offen

Der Frühling naht und damit wird sich die Zahl der Touristen, die Altenburg besuchen, merklich erhöhen. Da trifft es sich gut, dass das Erlebnisportal am Markt 2, (ehemalige Sparkasse), ab März auch an den Donnerstagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein wird. Ab 1. März gelten also folgende Öffnungszeiten für das Portal neben dem Rathaus: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr. Besucherinnen und Besucher können sich analog und digital über Sehenswürdigkeiten Altenburgs, des Altenburger Landes und des Freistaates Thüringen informieren, der Eintritt ist frei.

Wieder Fastengespräch in Nöbdenitz

Zum Fastengespräch lädt die Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz am Dienstag, 5. März, 19.00 Uhr ein. Das Thema dann: Nächstenliebe verlangt, etwas zu tun: Krieg in Nahost – Suche nach Gründen und Hintergründen. Gesprächspartner ist an diesem Abend der Nahostbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Christian Kurzke.

Hauptausschuss tagt am Dienstag in Schmölln

Die nächste Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrates Schmölln findet am Dienstag, 5. März, 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft stehen unter anderem die Fragestunde der Einwohner der Stadt Schmölln an sowie die Festlegung der Tagesordnung für die 49. Stadtratssitzung Schmölln am 15. März 2024. Der Punkt Sonstiges schließt diesen Teil der Sitzung.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Gößnitzer Abgeordnete beraten über Eintrittspreise fürs Freibad

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Gößnitzer Stadtrates beraten am Dienstag, 5. März, 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Dabei geht es im öffentlichen Teil unter anderem um die Eintrittspreise und Öffnungszeiten für das Freibad 2024, Regelungen von Wahlwerbung sowie die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai und 9. Juni sowie für die Wahl des Thüringer Landtages am 1. September. Informationen des Bürgermeisters, Anfragen der Ausschussmitglieder und Bürgerfragestunde ergänzen diesen Teil der Zusammenkunft.

Hobbyastronomen und Gartenfreunde laden zum Vortrag

Altenburger Astronomieverein Bernhard Schmidt und Gartenverein Einheit laden zum Vortrag. Das Thema: T CrB - eine Nova mit Ansage. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. März, 14.00 Uhr im Einheit-Vereinsheim statt. In dem Vortrag wird über Physik und Geschichte von T CrB informiert und es werden Hinweise zur Beobachtung gegeben. Im Unterschied zu einer Supernova, bei der ein massereicher Stern explodiert, wird das Doppelsternsystem einer Nova beim Ausbruch nicht beschädigt. T Coronae Borealis (kurz T CrB) ist eine wiederkehrende Nova, die ungefähr alle 80 Jahre ausbricht. Historische Beobachtungen reichen bis ins Jahr 1217 zurück. Die Zeit zwischen den Ausbrüchen einer Nova ist nicht konstant. Deshalb ist die Vorhersage eines Ausbruchs sehr schwierig. Erwartet wird er für T CrB in den Monaten um April 2024.

Herkuleskeule gastiert in der Stadthalle Meerane

Am Sonntag, 3. März, heißt es in der Meeraner Stadthalle um 16.00 Uhr: „Lachen, wenn‘s zum Heulen ist“. Die Herkuleskeule gastiert. Wolfgang Schaller nennt sein neues Programm ein Kabarettstück. Darin werden die Zuschauerinnen und Zuschauer an einen verlassenen Bahnsteig mitgenommen.