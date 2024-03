Altenburger Land. Ermittlungen im Altenburger Land: Polizei sucht Unfallverursacher und Einbruchszeugen. Hilfe aus der Bevölkerung erbeten.

Unfallverursacher in Altenburg auf der Flucht

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen flüchtete der Verursacher zu Fuß vom Unfallort und nahm die Kennzeichen seines Pkw mit. Der Polizei war der Unfall in der Altenburger Siegfried-Flack-Straße um 5.30 Uhr gemeldet worden: ein Pkw Opel und ein Laster waren daran beteiligt gewesen. Vor Ort leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem Geflüchteten ein und stellten ihn in der Albert-Levy-Straße. Er wurde festgenommen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ein.

Einbruchsversuch scheitert in Meuselwitz

Bislang unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 23. bis 28. Februar versucht, in ein Geschäft in der Meuselwitzer Bebelstaße einzubrechen. Laut Polizei misslang das, der oder die Täter verursachten lediglich Sachschaden. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

