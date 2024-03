Schmölln. Haben Sie etwas verpasst? Sie wollen mitreden? Die meisten Leser in Schmölln und Altenburg interessierten sich dafür

Neue Kinderarztpraxis hat in Schmölln die Arbeit aufgenommen

Die Kinderarztpraxis von Manuela Rabe aus Altenburg wird künftig an der Sprotte präsent sein. Sie erhielt von der Kassenärztlichen Vereinigung die eine halbe noch freie Stelle für Schmölln. Da Manuela Rabe kürzlich ihre Altenburger Praxis mit einer zweiten promovierten Kinderärztin verstärkt hat, konnte man die Filiale in Schmölln in Angriff nehmen. Seit Anfang des Jahres ist sie in Schmölln tätig. Mehr zum Thema

Mit diesem Kandidaten will die AfD im Altenburger Land punkten

Der Kreisverband Altenburger Land der Alternative für Deutschland (AfD) hat auf seinem Parteitag vor kurzem die beiden Bewerber zur Thüringer Landtagswahl 2024 in den Wahlkreisen 43 und 44 (Altenburger Land I und II) gekürt.

Björn Höcke ist es nicht. Seine Kandidatur in einem der beiden hiesigen Wahlkreise war im Sommer 2023 ins Gespräch gekommen. Die Wahl fiel stattdessen auf Thomas Hoffmann im Wahlkreis 43 um Meuselwitz, Schmölln und Lucka. Im Wahlkreis 44 (Altenburg) wirft Torben Braga seinen Hut in den Ring. Weiter zum ganzen Thema

Über zwei Dutzend Nistplätze kommen an die Apotheke in Schmölln

Die Stadtapotheke Schmölln in der Altenburger Straße 6 bietet jetzt ganz besondere Quartiere an. Dafür arbeiteten Ehrenamtliche am Samstag einen ganzen Tag lang an der Hausfassade in luftiger Höhe. Insgesamt 30 Bruthilfen brachten die Helfer der Naturfreunde Schmölln am Haus in der Altenburger Straße an. Sie sollen Dohle, Turmfalke, Mauersegler, Sperling und Fledermaus anlocken und zum Nisten animieren. Mehr dazu

Mehr als nur verstaubte Akten in den Archiven des Altenburger Landes

Archive sind verstaubt und langweilig? – Weit gefehlt. Das beweisen das Staatsarchiv Altenburg und das Stadtarchiv Altenburg am Sonntag, 3. März, zum Tag der Archive. Aber was lagert eigentlich in Archiven, zum Beispiel im Staatsarchiv Altenburg? „Mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkunden, die älteste aus dem Jahr 1025!“, erklärt Doris Schilling, Abteilungsleiterin des Staatsarchives Altenburg. Mehr dazu

Altenburger Land: Bauern fordern mehr als nur Geld

Die Bauernproteste im Altenburger Land sind noch nicht zu Ende. Aber wer in Starkenberg zur Jahreshauptversammlung des Kreisbauernverbandes Altenburger Land Blockaden, Protestschilder oder Gummistiefel am Ortseingangsschild erwartet hatte, musste enttäuscht sein. Dabei hatte sich allerlei Politprominenz angesagt. Und auch die Sorgen hiesiger Landwirte, die sie in den vergangenen Wochen auf die Straßen getrieben haben, sind nicht kleiner geworden.

In Starkenberg wurden sie nochmal auf den Tisch gepackt. Doch zunächst gab es am 29. Februar im Gemeindezentrum des Dorfes für die anwesenden Landwirte erstmal eine gute Nachricht aus Brüssel. Weiter