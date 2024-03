Altenburg. Ist er der Weihnachtsmarkt 2023 aus ihrer Sicht gelungen? Sind die Neuerungen, wie zum Beispiel die Verlängerung bis zum 29. Dezember, angenommen worden?

Händler und Verantwortliche aus der Verwaltung kamen am Donnerstag, 29. Februar 2024, zusammen, um den Weihnachtsmarkt auszuwerten. Fazit der Veranstaltung: Der Altenburger Weihnachtsmarkt ist gelungen, die Neuerungen haben sich ausgezahlt. Insbesondere die Verlängerung vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis zur Abschlussparty am 29. Dezember – für Altenburg eine Premiere – wurde einhellig gelobt.

Verlängerung auch in 2024 geplant

Mit diesem Ergebnis stand dann auch schnell fest, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut in eine Verlängerung gehen soll. Der Zeitraum, auf den sich die Akteure verständigten, ist der 29. November bis 29. Dezember 2024, analog zum Vorjahr, mit einer Pause an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Festgelegt wurde in der von Oberbürgermeister André Neumann (CDU) geleiteten Runde zudem, dass es statt einer in diesem Jahr zwei Weihnachtshütten mit wechselnden Sortimenten geben soll. Dieses ebenfalls in 2023 neue Angebot kam sowohl bei Kunden als auch bei Anbietern gut an, heißt es aus der Runde.

Einladender Eingang angedacht

Dass der Altenburger Weihnachtsmarkt gelungen ist und im vergangenen Jahr auswärtige Besucher in großer Zahl anzog, bedeutet nicht, dass alles perfekt gewesen ist. Ein Detail, das noch verbessert werden soll, ist die Eingangssituation, die einladender gestaltet werden soll. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Einbindung des „Weihnachts-Winter-Wunderlands“ in der Moritzstraße 6 noch nicht optimal war. Handlungsbedarf wurde zudem beim Thema Abfallentsorgung gesehen.

Kinderkarussell soll sich wieder drehen

Und was ist mit dem vor allem von den Jüngsten vermissten Kinderkarussell? Dank der Initiative eines Händlers und der Unterstützung der Stadt wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem diesjährigen Altenburger Weihnachtsmarkt wieder eines geben.

