Schmölln. Bäume in Städten? Ja- und zwar viele davon, sagt ein Schmöllner Experte für Garten und Landschaft. Welche Probleme es aber gibt.

Der Schmöllner Experte für Garten und Landschaft, David Jähler, klärt darüber auf, dass die Bäume in den Städten, auch Stadtbäume genannt, einer Vielzahl von vitalitätshemmenden Faktoren ausgesetzt sind. In Zeiten des Klimawandels werden Stadtbäume immer wichtiger für uns: sie produzieren Sauerstoff, verbrauchen klimaschädliches Kohlendioxid und kühlen die Luft. Dennoch sind sie einem verstärkten Stress ausgesetzt durch die Veränderungen in der Umwelt und des Klimas.

Die Stadtbäume sind folgenden Stressoren ausgesetzt:

einem trockenen und warmen Klima mit Hitzetagen oft über 30 Grad

der Rückstrahlung von bebauten Flächen wie Fußwegen oder Asphalt-Flächen oder Hauswänden

Schadstoffemissionen und dem Salz, welches beispielsweise bei der Streuung eingesetzt wird

Oberflächenversiegelungen

die Beschädigung an Wurzel, Stamm und Krone durch mechanische Einflüsse.

Ein Gingko für Schmölln?

Die zukunftsträchtigen Stadtbaumarten sind dann zum Beispiel resistent gegen extremen Frost, haben eine Trockenstresstoleranz und sind weniger anfällig für Krankheiten. „Ein Zukunftsbaum ist unter anderem der Ginkgo, der ist hitze-und schädlingsbeständig. Ebenso als zukunftsträchtiger Stadtbaum sind zum Beispiel folgende Arten geeignet: der Dreizahnahorn, die Hainbuche, die Blumenesche, die Gleditsie und der Amberbaum“, weiß David Jähler. „Stadtbäume sind ein ganz großes Thema, aufgrund der CO2-Bilanz verstärkt. Doch nicht alle Bäume, die gepflanzt werden, sind auch hitze-oder schädlingsbeständig. So werden immer noch sehr häufig Bäume wie die normale Esche oder der Bergahorn angepflanzt, die den Stressoren auf Dauer nicht gut standhalten können.

Und oft werden auch noch Bäume sinnlos gefällt - also ingesamt ein sehr komplexes Thema, da auch immer mehr Versiegelung von Flächen, zum Beispiel durch Eigenheimstandorte oder Gewerbegebiete stattfindet. Die Frage stellt sich: wo kann man dann in einer Stadt überhaupt noch Bäume hinpflanzen? Man möchte ja auch genügend Grün haben, zum Beispiel auf Marktplätzen und in Einkaufspassagen, um die abstrahlende Wärme zu verringern durch natürliche Schatten oder um sich einfach mal unter einen alten Baum zu setzen. Früher gab es eben auch nicht so ein enges Bebauungsnetz.“

Bäume in einer Stadt wie Schmölln ein Ausgleich für Mensch und Natur

Zudem findet der Pflanzenexperte, dass ein Baum einen Ausgleich sowohl für den Menschen als auch für die Natur darstellt. „Viele wissen gar nicht, dass Bäume nicht nur Straßen und Plätze verschönern, sie regulieren auch noch das urbane Mikroklima. Durch ansteigende Sommertemperaturen wird die Bedeutung dieses Themas Baum weiter zunehmen. Im Schatten eines Baumes sind die im Sommer wahrgenommenen Temperaturunterschiede deutlich bei mehr als 10 Grad Celsius. Grünflächen wirken daher im urbanen Raum wie Klimaoasen.“

Weiter ergänzt David Jähler: „Es gibt sehr viele Versuche, welche Bäume denn dafür geeignet sind, in einer Stadt angepflanzt zu werden, mit den verschiedenen Stressoren. Ungefähr 20 Zukunftsbäume sind dabei schon erprobt. Der Arbeitskreis GALK e.V. macht diese Versuche und stellt die Ergebnisse auch zur Verfügung.“ Die ‚Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz‘ (GALK) ist dabei ein Zusammenschluss der kommunalen Grünflächenverwaltungen, die den Deutschen Städtetag (DST) über die Fachkommission Stadtgrün in seinen Aufgaben unterstützt.

Bäume brauchen genügend Wurzelraum in den Städten, nicht nur im Altenburger Land

„Man sollte Stadtbäumen den besten Standort bescheren, zum Beispiel genügend Wurzelraum. Die Wurzeln brauchen dann in etwa so viel Platz, wie die Krone groß ist. Wenn keine optimalen Bedingungen für die Bäume in der Stadt vorliegen, dann wird der Baum anfällig für Krankheiten oder Schädlinge. Wichtig ist es zu betonen, dass Schädlinge zudem meistens nur an einen geschädigten Baum gehen. Und besser ist es allemal, einen bestehenden Baum frühzeitig zu schützen und zu pflegen.“ Laut dem Pflanzenexperten entscheidet man bei der Auswahl von Bäumen ganz klar zwischen Waldbepflanzung und Bäumen in Städten.

Umdenken in Richtung Klimaresistenz im Altenburger Land nötig

„Oft hört man ja das Argument, dass der Baum einem das Licht wegnimmt. Das halte ich für totalen Quatsch“, so Jähler, der sich in seiner Tätigkeit auf die Region Altenburger Land beschränkt. In der Baumschule Jähler werden klimaresistente Bäume gezüchtet, die auch erworben werden können: „Die Jungbäume sind dann meistens so zwischen fünf bis sieben Jahren alt. Man versucht schon, langsam ein Umdenken in Richtung Klimaresistenz zu erreichen, aber die Mühlen mahlen sehr langsam.“

Für dieses Jahr plant David Jähler auch bereits einige Aktionen. Unter anderem soll es gewisse Ersatzpflanzungen im Auftrag des Landratsamtes Altenburger Land geben und der Wald soll noch gemeinsam mit verschiedenen Vereinen gesäubert werden.