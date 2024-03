Schmölln. 10. Berufsmesse in Schmölln hilft, positiv zu denken: Schüler entdecken Karrierewege und Firmen suchen nach engagiertem Nachwuchs.

Schmöllner Schule fördert früh Berufsorientierung.

Wissensverlust durch die Corona-Pandemie.

Berufsmesse trotz angespannter Situation ein voller Erfolg.

In der staatlichen Regelschule Am Eichberg Schmölln fand am Dienstag die insgesamt 10. Berufsmesse statt. Von 14 Uhr bis 17 Uhr hatten Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, mit insgesamt 55 Institutionen und Unternehmen ins Gespräch zu kommen. „Die Unternehmen stehen Rede und Antwort und natürlich erzählen die Schüler und Schülerinnen auch von sich und stellen sich den Firmen vor“, sagt Schulleiterin Steffi Kersten. „Unterbrochen hat uns bei der Berufsmesse damals die Pandemie. Aber dieses Jahr ist es schon die insgesamt 10. bei uns im Haus. Ich sehe die Messe als wichtigen Baustein bei der Berufsorientierung für unsere Schüler und Schülerinnen. Es gibt ja auch immer wieder die Berufemesse in der Ostthüringenhalle, aber bei uns im Haus ist es dann nochmal enger und familiärer, kann man sagen“, so die Schulleiterin.

Zahlreiche Unternehmen stellten am Dienstag ihre Angebote in der Schmöllner Regelschule vor. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Berufsorientierung wird in Schmölln groß geschrieben

Laut Steffi Kersten suchen die Unternehmen dabei die Nadel im Heuhaufen. „Und man muss tatsächlich den Schülern und Schülerinnen wieder beibringen, ordentlich zu kommunizieren. Natürlich nicht allen, aber es ist viel auf der Strecke geblieben.“

In der Schmöllner Regelschule wird ab der 5. Klasse mit der Berufsorientierung begonnen, wie die Schulleiterin berichtet: „Wir beginnen dann langsam damit, dass die Schüler und Schülerinnen die Unternehmen schon einmal kennenlernen, wenn Firmen in den Unterricht kommen. Ab der 7. Klasse gibt es dann ein praxisnahes Berufserleben, da kann man Berufe schon einmal beschnuppern. Ab der 8. Klasse finden ja die 14-tägigen Praktika statt. Und auch die Erfahrung, dass man einen bestimmten Beruf nicht erlernen möchte, ist eine Erfahrung, sage ich immer.“

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Eine angenehme Lernatmosphäre ist das oberste Ziel an der Schmöllner Schule

Zur Berufsmesse in Schmölln waren die 10. Klassen als Paten für die 7. Klassen unterwegs und erklärten ihnen Vorgänge, Unternehmensstrukturen oder beantworteten, so weit wie möglich, offene Fragen.

Die Schulleiterin der Schmöllner Regelschule hat gegenüber dieser Zeitung auch ein paar kritische Themen angesprochen. So sei es sehr schwer, gutes Personal zu bekommen. Und durch die Corona-Pandemie kam es laut ihrer Einschätzung zu einem Wissensverlust, der immer noch spürbar sei. „Dennoch möchte ich ein großes Lob an unser Kollegium aussprechen. Wir haben so engagierte und mitfühlende Kollegen und Kolleginnen, da kann man stolz darauf sein. Ein großes Anliegen ist es uns an der Schule, eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Und das ist alles nicht selbstverständlich, denn die Rahmenbedingungen sind einfach nicht mehr stimmig, sage ich mal vorsichtig.“ Der Wunsch von Steffi Kersten ist es, wieder personelle Ressourcen aufzubauen und eine kontinuierliche Arbeit zu schaffen „Schule braucht einfach Struktur.“

Polizeiliche Ermittlungen laufen, nun soll nach vorn geschaut werden in Schmölln

Aufgrund einer bisher als ungefährlich eingestuften pulvrigen Substanz gibt es derzeit Ermittlungen an der Schmöllner Regelschule. „Die Polizei prüft gerade alles. Aber die ganze Situation ist natürlich für die Schüler und Schülerinnen und die Lehrkräfte keine einfache. Ich möchte auch dazu nicht viel sagen, ich bin einfach erschüttert und möchte keine Nachahmer animieren, wenn ich ehrlich bin“, sagt die Schulleiterin offen. „Ich möchte positive Berichte über unsere Schule und nach vorne blicken.“

Zur Berufsmesse waren am Dienstag unter anderem Edwin Gerth und Robin Schmidt, beide Zehntklässler, als Paten unterwegs. Bei beiden steht der Weg nach der Schule schon fest, einer hat den Vertrag bereits unterschrieben, einer tut dies nächste Woche. „Schule ist zwar auch schön, aber ich freue mich auf die Ausbildung“, so Schmidt. Beide Schüler wollen auch dem Landkreis Altenburger Land treu bleiben.

Lea-Joy Grams (links) und Annie Fahr waren am Informationsstand des Landratsamtes Altenburger Land vertreten. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Einer der Stände gehörte zum Landratsamt Altenburger Land. Hier standen Lea-Joy Grams und Annie Fahr, beide in Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, Rede und Antwort. Der große Schüleransturm ließ dennoch etwas auf sich warten.