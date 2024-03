Altenburger Land. Neueste Meldungen aus dem Altenburger Land: Das Schmöllner Bauamt mit neuer Leitung und die Kindermuseumsnacht war ein voller Erfolg.

Wechsel in der Leitung des Schmöllner Bauamtes

Schmölln. Felix Krämer ist der neue Leiter des Bauamtes der Stadtverwaltung Schmölln, nachdem sein Vorgänger Reiner Erler vergangene Woche in den wohlverdienten Ruhestand ging.

Erler war seit über acht Jahren in der Leiter-Funktion des Bauamtes tätig. „Gemeinsam haben wir baulich viel erreicht“, fasste Bürgermeister Sven Schrade (SPD) in seiner Abschlussrede zusammen. Erlers Arbeit sei bemerkenswert, er sei für alle durch seine eigene Art ein großes Vorbild.

Erler selbst erinnerte sich auch an die gemeinsamen, vor allem größten Maßnahmen zurück; wie der Erweiterung des Industriegebietes Crimmitschauer Straße, den beiden Stauanlagen in Brandrübel und Sommeritz sowie die vielen Abwassererschließungsarbeiten. Sein Dank ging an die zahlreichen Ingenieur- und Planungsbüros für die sehr gute Zusammenarbeit. Seinem Nachfolger Felix Krämer wünschte er, immer den Überblick zu behalten und stets das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Krämer studierte Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt, arbeitete dann in einem Ingenieurbüro, bevor er im Oktober 2017 in die Stadtverwaltung Schmölln wechselte. Dort war er zunächst für die Orts- und Regionalplanung in der Bauverwaltung zuständig.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Schmierereien in Altenburg werden entfernt

Altenburg. In diesen Tagen werden städtische Gebäude, Objekte und Flächen im gesamten Stadtgebiet von Graffiti befreit. Nordplatz, Zentrum, Bahnhof – überall sind Mitarbeiter eines ortsansässigen Dienstleisters im Auftrag der Stadt im Einsatz, um Schmierereien zu beseitigen. Die großflächige Graffitientfernung erfolgt mit einem Sandstrahler.

Mit dem Großreinemachen zu Beginn des Frühlings zeigt die Stadt, dass sie den Kampf gegen Schmierereien ab diesem Jahr besonders engagiert führen will. Die jetzt laufenden Reinigungsmaßnahmen sind Teil des Graffiti-Konzepts, das am 15. Januar im Hauptausschuss beschlossen worden ist. Das Konzept ist Grundlage einer komplexen Strategie, mit der das illegale Treiben eingedämmt werden soll. So werden künftig alle Schmierereien an städtischen Gebäuden strafrechtlich verfolgt. Konkret: Der Graffitibeauftragte der Stadt zeigt jede festgestellte Schmiererei als Sachbeschädigung an.

Altenburger Kindermuseumsnacht 2024: 2000 Kinder und Erwachsene besuchen erstes Veranstaltungshighlight des Jahres

Altenburg. Mit dem ersten Veranstaltungshighlight des Jahres konnten das Lindenau-Museum Altenburg, das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg und das Naturkundemuseum Mauritianum erneut einen Publikumserfolg feiern. 2000 Kinder und Erwachsene besuchten in diesem Jahr die Aktionen und Angebote der drei Häuser.

Schon früh bildeten sich auch in diesem Jahr zur Kindermuseumsnacht lange Schlangen an den Einlässen der drei Altenburger Museumseinrichtungen. Bereits kurz darauf erfreuten sich etwa 2000 Kinder und Erwachsene an den verschiedenen Angeboten der Häuser. Damit konnte die positive Bilanz aus dem vergangenen Jahr bestätigt werden. Zugleich festigt die Kindermuseumsnacht damit ihren Stellenwert als eines der populärsten musealen Veranstaltungsformate des Jahres.

Ein besonderer Schwerpunkt der Kindermuseumsnacht 2024 lag auf Musik und Tanz. Viele hellhörige Ohren lauschten bereits zu Beginn den musikalischen Einlagen der Freien Grundschule Christian Felix Weiße im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1. Zum Abschlusskonzert platzte die Schlosskirche dann aus allen Nähten. Zu den Publikumsmagneten zählten in diesem Jahr auch die studio-Bereiche des Lindenau-Museums sowie die akrobatischen und feurigen Einlagen des „Harlekino“ im Schloss- und Spielkartenmuseum. Im Mauritianum erfreuten sich zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher an praktischen Angeboten rund um die Natur.