Kellereinbruch in Altenburg

Altenburg. Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 1. März, 6 Uhr bis 5. März, 16 Uhr gewaltsam in vier Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmöllnschen Straße eingebrochen. Bei weiteren vier Keller misslang es den Tätern, in die Räume einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 59940/2024 in Verbindung zu setzen.

Kind in Meuselwitz angefahren

Meuselwitz. Bei einem Verkehrsunfall ist am 5. März gegen 7:35 Uhr ein 11-jähriges Mädchen verletzt worden. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrzeugführer befuhr die Zeitzer Straße stadteinwärts, als plötzlich mehrere Kinder über die Straße rannten. Trotz Ausweichen und einer Gefahrenbremsung wurde ein Mädchen von dem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Straße. Das Kind wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Technischer Ausschuss tagt in Schmölln

Schmölln. Die Stadt Schmölln gibt bekannt, wann die nächste Tagung des Technischen Ausschusses des Stadtrates Schmölln stattfindet. Tagungstermin ist Montag, der 11. März, 18:30 Uhr im Rathaus der Stadt Schmölln, Ratssaal, Markt 1. Die Tagesordnung ist im Schmöllner Rats-Informations-System zu finden.