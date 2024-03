Altenburger Land. Für alle, die sich jetzt fragen, wie es nach der Schule weitergehen kann: Berufs- und Studienorientierung im Altenburger Land

Das 2. Schulhalbjahr hat begonnen. Viele Schülerinnen und Schüler im Landkreis Altenburger Land beschäftigen sich nun mit der Frage: „Wie soll es nach der Schule weitergehen?“.

Berufsberatung im Altenburger Land

Im neuen Jahres-Kalender zur Berufs- und Studienorientierung wird eine Übersicht zu Veranstaltungen und wichtigen Kontaktadressen im Landkreis und in der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und sonstige Ratgebende der Ausbildungssuchenden finden über 35 Termine in ihrer Nähe, zum Beispiel zu Ausbildungs- und Studienmessen, Informationsveranstaltungen rund um die Berufsorientierung oder praktischen Angeboten in den Ferien.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Angebot im Altenburger Land soll gut sichtbar gemacht werden

Zum Schulhalbjahresbeginn wird der Kalender als Poster an alle weiterführenden Schulen im Landkreis und weitere Multiplikatoren übergeben. Bei Interesse kann dieser bei der koordinierenden Stelle im Landratsamt abgeholt werden. Der Jahres-Kalender ist auch digital verfügbar. Auf der Homepage des Landratsamtes werden stets alle Termine aktuell hinterlegt. Der Kalender ist im Rahmen der Aktivitäten des Arbeitskreises Schulewirtschaft Altenburger Land entstanden.

„Den Netzwerkpartnern war es ein besonderes Anliegen, das breitgefächerte Berufs- und Studienorientierungsangebot auf einem Blick sichtbar zu machen. Der Kalender soll nun jährlich veröffentlicht werden.“, so Bildungslotse Simon Wüsthoff. Der Arbeitskreis Schulewirtschaft, gemeinsam koordiniert von der Kreisverwaltung und der Agentur für Arbeit Thüringen-Ost, setzt seit Anfang 2023 Maßnahmen und Projekte um, die unter anderem das Serviceangebot für Schülerinnen und Schüler erweitern sollen.

Homepage geht im Altenburger Land bald an den Start

Im März dieses Jahres geht die erweiterte Homepage zur Berufsorientierung an den Start. Unter www.altenburgerland.de/de/berufsorientierung sind nun nicht nur, wie bisher, der Praktikumsfinder und Veranstaltungen rund um die Berufsorientierung veröffentlicht. Interessierte können dort auch Wissenswertes, Links zu Angeboten und praktische Tipps finden. Auch die Unterstützung von Schulen und Unternehmen steht nach wie vor auf der Agenda des Netzwerkes.

Viele Schulen und Unternehmen im Landkreis Altenburger Land arbeiten bereits für eine praxisnahe Berufsorientierung zusammen. Daran möchte man anknüpfen und weitere Partner aus Schule und Wirtschaft gewinnen. Bei Fragen zu Kooperationsmöglichkeiten zur beruflichen Orientierung oder konkreten Angeboten zur Zusammenarbeit kann die koordinierende Stelle im Landratsamt gern kontaktiert werden.

Kontakt:

Landratsamt Altenburger Land

Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT

Koordinatorin: Marie-Luise Gerhardt

Tel. 03447 580-374

E-Mail: marie-luise.gerhardt@altenburgerland.de

Bildungsberatung

Fabrikstraße 30, 04600 Altenburg

Bildungslotse Simon Wüsthoff

Tel. 03447 586-372

simon.wuesthoff@altenburgerland.de

Bildungslotsin Daniela Kraus

Tel. 03447 586-373

E-Mail: daniela.kraus@altenburgerland.de

www.altenburgerland.de/de/bildungsberatung