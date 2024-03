Altenburger Land / Gera. Zum Tag der gesunden Ernährung: Warum gesunde Ernährung oft zu kurz kommt und wie Gedenktage Bewusstsein schaffen können.

Der „Tag der gesunden Ernährung“ am 7. März, also heute, wird veranstaltet vom Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (Vfed) – und zwar schon zum 27. Mal.

Sucht man nach Kontaktpersonen des Vfed bei uns in der Region, stößt man auf Josephine Reiche, der Leiterin des Therapiebereichs Ernährung am SRH Wald-Klinikum Gera.

Laborwerte können entscheidend sein für die gesunde Ernährung

Auf das Motto des diesjährigen Tages der gesunden Ernährung – „Laborwerte richtig verstehen“ – angesprochen sagt Josephine Reiche: „Das ist auch das Thema des letzten Vfed-Kongresses in Aachen gewesen. Da auch für uns im Bereich der Ernährungsberatung, aber vor allem im Bereich der Ernährungstherapie und Ernährungsmedizin Laborwerte ein entscheidender Faktor für die Behandlung des Patienten darstellen und leider noch sehr unterrepräsentiert sind. Viele Erkrankungen gehen auf einen Mangel an Nährstoffen zurück, der der Behandlung bedarf und wesentlich im Therapieerfolg ist. Wir als Ernährungstherapeuten müssen diese Werte analysieren und verstehen können, um unsere Patienten entsprechend therapieren zu können.“

Als Beispiel nennt sie den Vitamin-D-Status, der gerade über die Wintermonate ein entscheidender Faktor sei, den man etwa im Knochenstoffwechsel bei älteren Patienten berücksichtigen muss, genau so wie die Calciumaufnahme über die Ernährung.

Ernährung geschieht leider allzu oft nur nebenher

Aber warum fällt es den Menschen denn nun so schwer, sich gesund zu ernähren? Josephine Reiche muss nicht lange überlegen. „Leider steht Ernährung oftmals nicht mehr im Fokus des Tagesrhythmus und wird meist nebenher gestaltet. Es muss schnell, einfach und ohne großen Aufwand sein, sodass das Fast Food, welches häufig Zusatzstoffe, viel Fett, viel Zucker und Salz enthält, so auf dem Vormarsch ist“, stellt sie fest.

Um das zu ändern müsste man eigentlich so früh wie möglich anfangen, doch das gelingt nicht immer: „Oftmals fehlt es in den Schulen schon an Ernährungslehre und auch in den Familien wird meist weniger gekocht, beziehungsweise die Kinder meist nicht mit einbezogen – sodass nicht von Grund auf die gesunde Ernährung vermittelt wird“, führt die Leiterin des Therapiebereichs Ernährung am SRH Wald-Klinikum Gera aus. Gedenktage wie den am 7. März findet Josephine Reiche deshalb sehr begrüßenswert. „Solche Gedenktage sind wichtig um immer wieder das Thema Ernährung in den Fokus zu setzen und über Ernährungsmythen auf der einen Seite und Grundregeln der Gesunden Ernährung auf der andern Seite aufklären zu können. Es geht auch darum, über konkrete Tipps und Tricks für den gesunden Snack oder gesunde Pausenbrote und dergleichen zu informieren“, sagt sie, weiß aber auch: „Alte Ernährungsgewohnheiten abzulegen ist ein lebenslanger Lernprozess. Wichtig ist, immer wieder aufzuklären, was zum Beispiel schlechter Lebensstil oder Übergewicht mit unserem Körper machen und welche Krankheiten sie verursachen.“ Sie lächelt kurz und fügt hinzu: „Und es geht natürlich auch darum, zu erklären, wie man mit gesunder Ernährung seinen Körper und Geist fit hält – von der Säuglingsernährung bis in hohe Alter.“

Fachgesellschaften informieren zur gesunden Ernährung

Danach gefragt, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen zur gesunden Ernährung hat, verweist Josephine Reiche auf die Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), natürlich den Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (Vfed), den Berufsverband Oecotrophologie e.V. (Vdoe), die Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater e.V. (Qutheb), den Verband der Diätassistenten e.V. (VDD), die Verbraucherzentralen der Länder und auf Ernährungsfachkräfte, „die es leider in nur begrenzter Zahl hier in Deutschland gibt“.

Weitere Informationen finden Interessierte unter anderem hier: www.dge.de, www.vfed.de, www.vdoe.de, www.qutheb.de, www.vdd.de, oder www.vzth.de.