Altenburger Land. Die Meldungen aus dem Altenburger Land. Wo man gemeinsam singen kann, welche Ausflugstipps es für das Wochenende gibt und Sport.

Gemeinsames Singen mit dem „Gemischten Chor Altenburg“

Altenburg. Am Freitag, dem 15. März, lädt der Altenburger Schlossverein e.V. um 16 Uhr in den Bachsaal des Residenzschlosses zu einem gemeinsamen Singen mit dem „Gemischten Chor Altenburg“ ein.

In der einstündigen Veranstaltung werden bekannte Volkslieder von Mitgliedern des Chores angestimmt. Die Liedtexte werden zum mitsingen ausgelegt. Um Anmeldung wird, für sangesbegeisterte Interessierte unter www.altenburger-schlossverein@arcor.de oder telefonisch auf dem Anrufbeantworter 03447/488355 bis zum 12. März gebeten.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Führung zu italienischen Tafelbildern & Offene Familienwerkstatt in Altenburg

Altenburg. Am Sonntag, dem 10. März, können sich die Besucherinnen und Besucher des Lindenau-Museums Altenburg in der Kunstgasse 1 auf gleich zwei Veranstaltungen freuen: Um 14 Uhr gibt Kunsthistoriker Benjamin Rux einen Einblick in die italienischen Tafelbilder im Interim des Museums, von 14 bis 17 Uhr wird in einer Offenen Familienwerkstatt gestempelt und gemustert.

Seit dem Umzug in die Kunstgasse 1 präsentiert das Lindenau-Museum zwei seiner bekanntesten italienischen Tafelmalereien in der Dauerausstellung des Interims: Michele di Michele Ciampantis „Anbetung der Heiligen Drei Könige“ (um 1470) und Giovanni di Paolos „Kreuzigung Christi“ (1426). Kunsthistoriker Benjamin Rux wird bei seiner Führung auf die beiden Werke eingehen und die Geschichte hinter den Gemälden erläutern.

Wesentlich handfester geht es nebenan in der Offenen Familienwerkstatt im studioLEONARDO und im ATELIER im studio zu. Zusammen mit den Künstlerinnen Karin Pietschmann, Julia Penndorf und Susann Schade stempeln und mustern die großen und kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zuvor werden jedoch in der Werkstatt eigene Stempel angefertigt und mit Formen aus Moosgummi beklebt. Am Ende entstehen Musterpapiere, Buntpapiere und Karten.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Sonntag, 10. März 2024, 14 Uhr

Sonntagsführung: Die italienischen Tafelbilder im Interim des Lindenau-Museums Altenburg mit Benjamin Rux, Kunsthistoriker im Lindenau-Museum Altenburg, Kunstgasse 1. Der Eintritt ist frei

Sonntag, 10. März 2024, 14 bis 17 Uhr

Offene Familienwerkstatt: Gestempelt und gemustert mit Karin Pietschmann, Julia Penndorf, Bildende Künstlerinnen, und Susann Schade, Holzbildhauerin im Lindenau-Museum Altenburg, Kunstgasse 1,

für Kinder ab 5 Jahren mit Erwachsenen Teilnahme: 5/3 Euro Erwachsene/Kinder

Regionalmeisterschaft Volleyball in Altenburg

Altenburg. Die Damen des VC Altenburg II, freuen sich, zur Regionalmeisterschaft Volleyball Ü31 am 10. März in Altenburg einzuladen. Ab 10 Uhr treten in der Wenzelhalle folgende Mannschaften im Turniermodus gegeneinander an: SVV Weimar als Thüringenmeister, VC Altenburg als Vizemeister Thüringen, USV TU Dresden als Sachsenmeister und der NV Markleeberg (Vizemeister in Sachsen).

Besonders hervorzuheben ist, dass Markleeberg über aktive Spielerinnen der 3. Liga verfügt, während Dresden mit einer großen Anzahl ehemaliger Bundesliga- und sogar A-Nationalspielerinnen gespickt ist. Es ist eine einmalige Gelegenheit, gegen diese erfolgreichen und sehr bekannten Spielerinnen anzutreten und sich am Netz mit ihnen zu messen. Der Sieger des Turniers qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften Ü31 am 25./26. Mai in Dresden.